'Nobena punca si ne zasluži, da jo zavajaš in se igraš z njo'

Elena Costrov je bila zmedena, ker ji Sanjski moški Gregor Čeglaj na tokratni ceremoniji ni namenil vrtnice, a si je o njem ustvarila zelo lepo mnenje. Gregor pa nam je pojasnil razloge za svojo odločitev.

Elena Costrov je bila edina mamica med kandidatkami za Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja. Da ima šestletnega sina, ki je najpomembnejša oseba v njenem življenju, mu je zaupala že na začetku romantičnega popotovanja. Gregorjeva reakcija je bila zelo lepa, strinjal se je, da je zelo pomembno najti pravega partnerja, ki bi bil dober vzornik otroku. Sam je imel neizmerno srečo, da je v njegovo življenje, potem ko sta z mamo ostala sama, prišel njegov očim, ki mu pomeni ogromno. Elena: “S svojo osebno izkušnjo mi je dal Gregor vedeti, da razume, v kakšni situaciji sem. Všeč mi je bilo njegovo razmišljanje in strinjam se, da je to bil kar dober začetek odnosa med nama.” Da bi si ga že takrat lahko predstavljala v vlogi svojega partnerja, pa je bilo seveda še prehitro. Elena: “Zame je to globoka tema in k temu pristopam zelo resno. Osebo moraš spoznati in potem na podlagi določenih dejanj oceniti, ali je primerna za otroka. O Gregorju imam lepo mnenje in ga lahko zelo pohvalim, ker je družinski človek.”

icon-expand Elena med pogovorom z Gregorjem FOTO: POP TV

Kljub dobremu, obetavnemu začetku pa ji Sanjski moški tokrat ni namenil vrtnice, kar je zelo lepo sprejela. Na vprašanje, kako se je ob tem počutila, iskreno odgovori: “Ko vrtnice nisem dobila, sem se počutila zmedeno, še vedno pa menim, da v svojem življenju vsak izbira sam. Gregor ima pravico, da si sam izbere primerno osebo zase, s katero bo nadaljeval skupno pot. V življenju se moraš naučiti sprejeti ‘poraz’ in na to normalno odreagirati. To je del življenja.” Če so bila dekleta presenečena, ker je vrtnico namesto nje dobila Carmen, pa sama na nepričakovan razplet gleda povsem drugače: “V tem šovu sem vsaki punci privoščila, da bi ostala čim dlje. Če je Gregor v tistem trenutku čutil, da mora tako narediti in podariti vrtnico Carmen–super, to je njegova odločitev.”

icon-expand Elena vsem dekletom privošči, da bi ostala čim dlje FOTO: POP TV

Sama se je lahko vrnila v objem svojega sinka, ki ga je med snemanjem tako zelo pogrešala. Elena: “Ko sva se srečala po toliko dneh, sva bila neizmerno srečna. Za ves teden sva odšla na počitnice k moji mami in preživljala cele dneve skupaj. Smeha in veselja je bilo malo morje (smeh).” In kaj je dejal, ko je izvedel, da ni, kot bi rekel sam, ‘zmagala’? Elena: “Kolikor sem ga razumela, je zanj ta šov predstavljal neko tekmovanje, v katerem na koncu nekdo zmaga in osvoji ‘pokal’. Edino, kar me je sin vprašal, je bilo, zakaj nisem dobila vrtnice. In sem mu pojasnila, da je bil Gregor tako v redu, da je mamico poslal domov k njemu, ker se oba zelo pogrešava.”

icon-expand Elena med pogovorom s sinkom FOTO: POP TV

Elena je povedala, da ima v življenju že vse in da ji manjka edino prava ljubezen. Pa jo je od konca snemanja pa do danes morda že našla? Elena: “Po resnici povedano, menim, da prava ljubezen kar sama pride do tebe, ko to najmanj pričakuješ. V mojem primeru se bo morala ‘moja prava ljubezen' zavedati, da sva jaz in moj otrok eno.”

icon-expand Elenina prava ljubezen se bo morala zavedati, da sta ona in njen sin eno. FOTO: POP TV

Z iskanjem prave ljubezni pa nadaljuje tudi Sanjski moški Gregor Čeglaj, ki je pojasnil, zakaj to ne bo oziroma ni mogla biti Elena: “Nobena punca si ne zasluži, da jo zavajaš in se igraš z njo. Eleni nisem namenil vrtnice, ker sem imel občutek, da ne bova nikoli prišla do neke skupne točke oziroma da ne bova skupaj doživela prave energije in drug ob drugem občutila tega, kar bi si želel. In zdelo se mi je zelo pošteno do nje, da se posloviva, ker ima otroka in je bila vsaka sekunda, ko je bila ločena od njega, težka zanjo. Nisem hotel, da bi ostala še pet, šest oddaj in bi ji potem, ko bi se morda še bolj navezala, strl srce.” Komentatorjem iz Vrtnic in vina pa sporoča: “Lahko je gledati s kavča in biti pameten, ko si tam in ko dekleta resnično spoznaš, ko z njimi preživiš več časa in začutiš njihovo energijo, pa je to malo drugače.”

icon-expand Lepo slovo od Sanjskega Gregorja. FOTO: POP TV

Ob katerem dekletu bo Gregor začutil tisto pravo energijo, bomo videli v nadaljevanju tega edinstvenega romantičnega popotovanja.