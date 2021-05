Gregor je vrtnico namenil novinki Tjaši: Jaz sem skoraj skupaj padla

Gregorja Čeglaja so dekleta na skupinskem zmenku zasula z informacijami o novinkah in njihovih motivih za prijavo. Ko je vrtnico kljub temu podaril Tjaši, je Pia bruhnila v jok. Slednji je Sara med igro resnice povedala, kaj si misli o njenem dejanju.

Novinke so bile prvo jutro po prihodu v hotel še vedno prestrašene zaradi silnega prepira med Polono in Mary. Lea: "Vedela sem, v kaj se spuščam, po eni strani. Samo nisem pa mislila, da je tako hudo." Sara: "Ojoj, a mi je treba tega? Kam sem jaz prišla, v katero štalo?" A so dekleta pozabila na prepir, ko so prejela vabilo na zmenek in škatlo. Gregor Čeglajje Lauro, Kajo, Pio, Nino Savnik in Mary povabil v sanjsko nogometno ekipo, v škatli pa so se skrivale majice zanje. Povedal je, da morajo njegova dekleta vsaj preizkusiti ta šport, če je že nogometaš. Gregor: "Zaradi nogometa sem dobil disciplino, nisem zapadel v slabo družbo, in pa zdravo telo."

icon-expand Sanjska nogometna ekipa FOTO: POP TV

Ko je sanjska nogometna ekipa odšla, so novinke dobile pismo Petra Polesa, v katerem je pisalo: "Gregor še ne ve, da ste v igro za njegovo srce vstopile nove kandidatke. Čas je, da vas končno spozna." Ko jih je Gregor zagledal, je bil presenečen, razkril je, da mu je eno izmed deklet zelo simpatično. Ko je izvedel, da vse vstopajo v bitko za njegovo srce, je globoko zavzdihnil.

icon-expand Gregor, ko je izvedel, da bo imel še več 'dela'. FOTO: POP TV

Novinke so bile več kot navdušene nad Sanjskim moškim. Tjaša: "Ful lušten fant." Sara:"Saj ni čudno, da so vse paf, ker ded je res vrhunski." Lea: "Kdo ga ne bi? Dober je, dober." Lara: "Tip je uau." Pia pa se je tolažila, češ da jim ne sežejo do kolen in da bodo šle domov.

icon-expand Novinke so bile navdušene nad Gregorjem. FOTO: POP TV

Ekipi sta se nato pomerili v nogometu, članicam zmagovalne in najboljši igralki v poraženi ekipi pa se je obetal zmenek. Modra ekipa je bila zelo suverena, najbolj se je borila Kaja, pri novinkah pa je Gregor pogrešal borbenost. V drugem polčasu je v igro vstopil še sam, kar je Sara komentirala: "Ooo, zdaj ga bomo pa lahko šlatale." Mary in Pia sta njen komentar pospremili z zelo grdimi pogledi.

icon-expand Navihana Sara FOTO: POP TV

Kaja je v tretjem ‘polčasu' morala izločiti eno izmed igralk, ker je Gregor prestopil v njihovo ekipo. Javila se je Pia: "Zamorjena sem bila, nisem sploh hotela biti tam." Tekma se je nadaljevala in novinka Lara je bila še najbolj zmedena zaradi Gregorjeve bližine. Priznala je, da tega ni pričakovala. Na koncu je slavila domača ekipa, iz gostujoče ekipe pa je Gregor za zmenek izbral Tjašo, ki se je po njegovem mnenju najbolj izkazala. Lara se je jezila, ker ni opazil, kako zelo se je trudila.

icon-expand Gregor je za zmenek izbral tudi Tjašo. FOTO: POP TV

Gregor se je po tekmi želel pogovoriti s Pio, ki mu je povedala, da je imela slab dan, da je bila žalostna zaradi Janininega odhoda, poleg tega pa se je obremenjevala zaradi napetih odnosov. Gregorju je nato zaupala, da so novinke prišle v šov z namenom samopromocije in da niso resne. Za Laro je povedala, da naj bi se ukvarjala z enakim konjičkom kot Ana, Tjaša pa naj ne bi imela namena živeti v Sloveniji.

icon-expand Pia je Gregorju zaupala vse, kar ji je prišlo na ušesa. FOTO: POP TV

Tjaša se je opogumila in je sama povabila Sanjskega moškega na pogovor. Povedala je, da je samo zaradi njega priletela iz Francije. Zdela se mu je suverena in razgledana, zagotovila mu je tudi, da ima resne namene, kar se ni ujemalo s Piino izjavo. Tjaša je začutila kemijo med njima, zdel se ji je iskren in želela ga je bolje spoznati.

icon-expand Tjaša pod vplivom ljubezenske kemije FOTO: POP TV

Gregorju je bilo težko, ker je izvedel, da nekatera dekleta niso prišla v šov zaradi njega. Dodal je, da bi se mu zdelo pošteno, da bi to iskreno povedala. Nato ga je za pogovor prosila še Kaja, ki je potrdila vse, kar je povedala že Pia. Gregor je imel občutek, da mu bo zaradi vseh informacij razneslo glavo. Nato je presenetil dekleta in vrtnico namenil Tjaši, saj je prepotovala 1600 kilometrov, da bi našla svojo ljubezen. Tjaša: "Jaz sem skoraj skupaj padla."

icon-expand Tjaša se je skoraj onesvestila, ko je dobila vrtnico. FOTO: POP TV

Pia je zaradi nepričakovanega razpleta bruhnila v jok: "Na živce mi gredo ljudje, ki so v šovu zaradi promocije." Imela je občutek, da bodo šle zaradi novink prej domov. Krizo je imela tudi Nina Radi, ki se je spraševala, kaj v šovu počne Laura, ki se ji zdi nespoštljiva, ter nekatera druga dekleta, ki naj bi iskala sponzorje. Nina: "Res mi ni jasno, kaj delajo v tem šovu, in zakaj sem jaz tu."

icon-expand Pia je bruhnila v jok. FOTO: POP TV

Dekleta so večer zaključila z igro resnice. Nina Radi je prva iskreno povedala, da je njena največja želja najti partnerja in ustvariti družino. Anja je zaupala, da je njen največji strah izgubiti nekoga, ki ji veliko pomeni. Sara je nato povedala, da se je prijavila malo zaradi promocije, pa tudi, da bi spoznala Gregorja. Pii je še očitala, da je bilo grdo od nje, ker je Gregorju govorila o njenih namenih. Povedala je, da jo je s tem prizadela in dodala, da v življenju res ne potrebuje moškega, ki bi jo financiral.

icon-expand Soočenje med igro steklenica resnice FOTO: POP TV

