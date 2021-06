Gregor ni bil Sandrin sanjski moški, na njenem ljubezenskem obzorju je že nova simpatija

Sandra Aleksić ni bila razočarana zaradi slovesa od Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, saj med njima ni bilo kemije. Meni, da je zanj najprimernejša Anja, do ostalih deklet pa je zelo kritična.

Ko je postalo jasno, da Sanjski moški Gregor Čeglaj Sandri Aleksić ne namerava podariti vrtnice, Mariborčanka ni bila videti razočarana. Pravi, da je bilo tudi v resnici tako. Sandra: “Res je, nisem bila razočarana, saj med nama ni bilo kemije in se nisem slepila. Gregor je simpatičen fant, ampak med nama v resnici ni bilo prave energije. Enostavno ni moj sanjski moški. Doma pa me je čakal novorojen bratec in komaj sem čakala, da se spoznava.”

icon-expand Gregor in Sandra se enostavno nista ujela. FOTO: POP TV

Ko se je Sandrina pot v šovu končala, so bila nekatera dekleta presrečna. Veselila so se tudi tega, da nasprotni 'klan' ne bo več tako močan. Sandra: “Ja, predstavljala sem jim konkurenco. Imam zelo močen karakter in jim predstavljam vse, kar one ne bodo nikoli – na njihovo žalost.” Najbolj žalostna je bila zaradi Sandrinega odhoda Mary, ki je šov zapustila le teden dni kasneje. O Kranjčanki se krešejo mnenja, da je hladna, po drugi strani pa da je v resnici zelo krhka. Sandra, ki jo je lahko bolje spoznala, pravi: “Mary je čudovita oseba in najini energiji sta se takoj ujeli. Zelo razumna ženska je, pogovor z njo zlahka steče. Je pa zelo dobra prijateljica, kot spoznavam sedaj, in mi ni žal, da sva ostali v stikih.”

icon-expand Sandra pravi, da je Mary čudovita oseba. FOTO: POP TV

Sandra je ob slovesu povedala, da je med snemanjem spoznala tudi veliko stvari o sebi. Sandra: “Spoznala sem, koliko samokontrole imam. Pred leti je namreč še nisem imela, ampak to so življenjske izkušnje. Raje imam sebe in svoje živce, kot pa da svojo dragoceno energijo in besede trošim za nekatere ljudi oziroma punce v tem šovu.” V bitki za Gregorjevo srce jih ostaja še veliko. Katera pa bi bila po njenem mnenju tista prava in katera ni niti približno primerna zanj? Sandra: “Niti najmanj ni primerna Laura, to čivkajo že ptički na veji. Definitivno pa je primerna tista, pri kateri je ljubezen obojestranska. Zdi se mi, da mu najbolj ustreza Anja.”

icon-expand Sandra o svojem ljubezenskem življenju: "Nekaj se dogaja." FOTO: POP TV

Za konec pa nas je seveda zanimalo, ali je v njeno življenje po koncu snemanja morda že prišel drug sanjski moški. Sandra: "O tom potom. (O tem kasneje.) Nekaj se dogaja, kaj več pa še ni za razkriti."