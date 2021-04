Gregor ni imel vrtnice za lepo Laro, presenetil je tudi z izbiro prve favoritke

Gregor Čeglaj se je na prvi ceremoniji vrtnic poslovil od Lare Samante Kolar, Anje Kojc in Lare Mlaker. Da slednji ni namenil vrtnice, je bilo še morda največje presenečenje večera. Nekaj začudenih pogledov je izzval tudi, ko je Anji Širovnik podaril vrtnico prvega vtisa.

V drugi oddaji Sanjski moški je Gregor Čeglaj bolje spoznal svoja dekleta. Tako smo izvedeli več o Nini Radi, ki se ukvarja z gorskim in orientacijskim tekom. Podatek je pritegnil Gregorjevo pozornost in morda bosta ta šport preizkusila skupaj. Nina je bila iskrena: “Dejansko je popoln. Mogoče sem se celo malo zaljubila.” Kaja Casar pa je s seboj prinesla nogometno žogo, saj je želela preizkusiti, kako spreten je z njo. Povedala je, da je štiri leta trenirala nogomet, zdaj pa je sodnica. Ukvarja se tudi s fitnesom in želi pridobiti licenco za osebno trenerko.

Izvedeli smo še, da je Ana Pusovnik namenoma izbrala zelo izzivalno obleko, da bi naredila vtis na Gregorja. Povedala je, da je “doktor za moške” in da je, ko je odhajala, čutila njegov pogled na hrbtu. Nina Savnik je bolj presenetila s svojim smislom za humor in talentom za eksanje. Gregorja je ocenila: “Dobro sta ga naredila ati in mami.” Povedala je, da bi Sanjskega zeta res rada pripeljala domov, v nasprotnem primeru jo bo njen oče poslal k nunam. Menda je že pripravil obleko zanjo.

Polona Kranjc Gregorju na začetku ni želela razkriti svoje starosti. Ima namreč 18 let, a je moški njene starosti sploh ne zanimajo. Lara Samanta Kolar je s seboj prinesla prevezo za oči in darila. Povedala je, da obožuje adrenalin in da je stara duša, ki verjame v dobro, staro ljubezen.

Gregorja je s svojim prihodom najbolj presenetila Lara Mlaker, saj se že poznata. Sanjski moški ji je namenil kompliment za izgled, ona pa si je želela pobegniti: “Upam, da se to čimprej konča.” Kot je povedala, je minilo leto dni, odkar sta se nazadnje videla, in videti je bilo, da je imela ob tem solzne oči. Gregor je ostal brez besed, veselil se je, da se bosta lahko bolje spoznala, Lara pa: “Bova videla.”

Gregor je nato z dekleti nazdravil na ljubezen, na pogovor pa povabil Anjo, ki ga je pritegnila s svojo energijo in materinskim čutom. Povedal je, da mu je z njo zelo lepo. Bolje je želel spoznati tudi Sandro, nakar se je opogumila Kaja in bi prekinila pogovor, če ga ne bi Gregor in Sandra že sama. Gregor je zaupal Kaji, da ne bo prebolel dogodka na rdeči preprogi, kjer je pred njo zmrznil in bil tako zelo neroden z žogo. Sanjski moški je nato presenetil dekleta, ko je prvo vrtnico namenil Anji Širovnik z besedami: “Tvojo toplino sem res občutil in sem iskreno hvaležen, da si takšna, kakršna si.” Anja je z veseljem sprejela vrtnico, Pii Gavrič pa je prišlo na ušesa, da naj bi ji bilo Gregorjevo nekdanje dekle zelo podobno.

Gregor je nadaljeval s spoznavanjem in je na pogovor povabil še Ano. Zanimalo ga je, če je vedno tako ekstravagantno oblečena, a mu je zatrdila, da se je tako izzivalno oblekla samo zanj. Všeč mu je bilo, ker obožuje dalmatinsko glasbo, skupaj sta celo zapela. Nina Radi se je medtem opogumila in ga sama povabila na pogovor. Ni namreč želela zamuditi priložnosti. Zdel se ji je karizmatičen in eksotičen, zaradi njenih komplimentov pa mu je postalo vroče in ga je morala hladiti z blazino. Čutila je njegovo neizmerno energijo in prav nič ni skrivala, da ji je strašno privlačen. Zaupala mu je, da si tudi sama želi ustvariti družino, in zdelo se ji je nemogoče, da imata toliko podobnih lastnosti. Gregor se je strinjal: “Moja sorodna duša.”

Za njo se je z Gregorjem želela pogovoriti tudi Laura Beranič. Izvedela je, da mu je pomembna energija in to, da se lahko zanese na žensko. Povedal ji je tudi, da se mu zdi kot ‘cukrček’, in obljubil ji je, da bo vseskozi iskren in da si nikakor ne želi prizadeti nobenega dekleta. Jasmina Omeradžićje nato Gregorju zaupala svojo življenjsko zgodbo. Odraščala je pri babici, saj sta njena starša ločena. Gregor jo je začutil, saj je enako doživel tudi sam. Med njeno pripovedjo mu je bilo težko in je komaj zadrževal solze.

Gregor se je nato moral odločiti, katerim dekletom bo podaril vrtnico. Petru Polesu je povedal, da je imel na voljo premalo časa, da bi lahko dobro spoznal dekleta, ki so se mu zdela prekrasna. Zato se je odločil na podlagi prvih vtisov in zavedal se je, da bo morda kateri storil krivico. Na ceremoniji vrtnic je najprej poklical Jasmino, vrtnice je nato namenil Janini, Mary, Nini Radi, Kaji, Ani, Nini Savnik, Eleni, Sandri, Poloni, Sanji in Carmen. Zadnjo vrtnico je dobila Laura, ki je bila najbolj neučakana. Laura: “Če me še enkrat pustiš tako čakati.”

Lara Mlaker, Lara Samanta Kolar in Anja Kojc so tako zapustile šov in se poslovile od Gregorja. Lara Mlaker je pred slovesom povedala: "Želim, da ga dekleta spoznajo v tako lepi luči, kot sem ga jaz."