Sanjski moški presenetil Nino s filmskim zmenkom, a vrtnice ni dobila

Gregor Čeglaj je na zmenek v dvoje povabil Nino Savnik, ki je romantična doživetja na smučišču Krvavec opisala kot neverjetna in filmska, žal pa med njima ni bilo prave kemije. Vrtnico je po vročem zmenku sredi Logarske doline dobila hitra in borbena Kaja Casar.

Prvič doslej je več deklet izjavilo, da si ta dan ne želijo na zmenek z Gregorjem Čeglajem, saj so bila utrujena zaradi zabave prejšnji večer. A vabilo je seveda prišlo in v njem je pisalo: “Ljubezen je čudovita in krhka, minljiva kot drobna snežinka, a trdna kot led.” Vabilo v zimsko pravljico je bilo namenjeno presenečeni Nini Savnik. Gregor je povedal, da ima zelo rad sneg in zimske športe: “To je moje življenje štiri mesece v letu, tako da mora biti tudi na to pripravljena.”

icon-expand Gregor je Nino povabil na zmenek v zimsko pravljico, na smučišče Krvavec. FOTO: POP TV

Ko sta se z žičnico vzpenjala na vrh smučišča Krvavec, se je ta nenadoma ustavila. Nino je že začelo skrbeti, nakar ji je Gregor izročil piščalko. Z njo je priklicala ratrak in prijazni uslužbenci so jima dostavili košaro, ki sta jo pozabila. Nina je dogodek opisala z navdušenjem: “Neverjetno. Filmsko.” Romantični film na sončnem Krvavcu je imel igrivo nadaljevanje, oba sta neizmerno uživala v vragolijah na snegu. Na koncu sta sedla na klop in objeta uživala v prečudovitem razgledu, a je Nina ugotavljala, da med njima ni bilo prave kemije.

icon-expand Ko so jima prijazni uslužbenci smučišča Krvavec z ratrakom dostavili košaro, je bila Nina navdušena. FOTO: POP TV

Njun zmenek se je nadaljeval tako, kot si je Nina želela, z vročo čokolado in pogovorom. Z Gregorjem sta imela priložnost, da se bolje spoznata in načneta bolj resne teme. Čeprav ji ni bilo prijetno govoriti o nekdanjih zvezah, je to storila. Nina: “Ker tu smo z razlogom in tudi on mora spoznati mene.” Zaupala mu je, da še ni imela resne zveze. Nina: “Bila sem enkrat zelo zaljubljena in me je res zelo prizadel in zato zdaj ne zaupam vsem. Zelo težko pridem do tega, da se zaljubim.” Gregor pa je priznal, da je dobil pomisleke glede njene mladosti in njenih ran iz pretklosti.

icon-expand Prečudovit razgled FOTO: POP TV

Sanjski moški je nato poskušal izvedeti, kaj se dogaja med dekleti, ko njega ni zraven. Nina je razumela, zakaj ga to zanima: “Ker se vsaka lahko sladka prikaže.” Začudil se je, ko je izvedel, da si z Lauro delita sobo, da pa Štajerka spi v drugi sobi. Namignila mu je še, naj bo pozoren, katera dekleta sedijo skupaj. Gregor se ji je zahvalil za zelo lep zmenek: “Tako si zabavna, tako si zanimiva.” A vrtnice ji ni namenil, ker je do nje do tistega trenutka čutil samo prijateljstvo. Gregor: “Ne bi bilo pošteno, če bi ji dal vrtnico brez pravega razloga.” Nina pa je dobila občutek, da išče bolj umirjeno dekle.

icon-expand Lep zaključek zmenka s Sanjskim moškim, toda brez vrtnice. FOTO: POP TV

V vabilu na skupinski zmenek je Gregor zapisal: “Ko se bo dan prevesil v noč, nas bo k počitku pospremil čudovit soj zvezd.” V objem Kamniško-Savinjskih Alp je povabil Pio, Janino, Kajo, Carmen, Mary in Ano. Slednja je napovedala, da bo poskušala dobro izkoristiti zmenek. Nini Radi je bilo neprijetno, ker bodo dekleta sama z Gregorjem: “Ampak se mi zdi, da ni človek, ki bi bil plitek kot potok, tako kot so plitke določene osebe v naši ‘bajti’.” Kmalu zatem se je znova znašla v besednem spopadu z Lauro, ki se ji zdi nezrela za svoja leta in nespoštljiva.

icon-expand Nina se je znova jezila na Lauro, ki se ji zdi nespoštljiva. FOTO: POP TV

Ko so dekleta izvedela, da bodo noč preživela v Gregorjevi neposredni bližini, so bila navdušena. Pia je bila še posebej na trnih, bila pa je vesela, ker se je pobrila. Dekleta so morala nato opraviti tekaški izziv, da bi osvojila dobesedno vroč zmenek z Gregorjem. Do Sanjskega moškega je prva pritekla Kaja in takoj sta se odpeljala na razvajanje.

icon-expand Kaja je premagala vsa dekleta in osvojila zmenek z Gregorjem. FOTO: POP TV

Dekleta, ki so čakala v hotelu v Portorožu, so medtem dobila pismo, v katerem je pisalo samo ‘Že prihajamo.’ Anja je najprej pomislila, da prihajajo njihovi domači, Nina pa je slutila, da prihajajo nove tekmovalke. Laura: “Ne bi bilo slabo, da malo pretresejo odnose.” Anja se ni strinjala: “Imamo že dovolj pretresene odnose.”

icon-expand Pismo je naznanilo prihod novih deklet. FOTO: POP TV

Kaja in Gregor sta v vroči kopeli nazdravila s penečim vinom in uživala v jagodah ter razgledu na prelepo Logarsko dolino. Kaja: “Prizor težko opišem z besedami, ker je bil kot neka filmska scena.” Gregorju je povedala, da bi se bila zanj pripravljena preseliti, kar mu je bilo zelo všeč. Ostala dekleta so ju medtem opazovala in zdelo se jim je, da med njima ni kemije, a je v tistem trenutku Gregor Kaji namenil vrtnico. Povedal ji je, da je simpatična, prisrčna, všeč mu je bilo njeno razmišljanje. Gregor: "Čeprav mogoče danes nisva najbolj napredovala."

icon-expand Kaj bi se šele zgodilo, če ju ostala dekleta ne bi opazovala? FOTO: POP TV

Dekleta v hotelu v mestu rož pa so dobila sporočilo novih tekmovalk, ki so napovedala težko bitko za Gregorjevo srce. Mireille: “Tale Gregor je čisto moj tip. Če mislite, da se zabavate, se motite, ker zabava se šele pričenja.” Še posebej jih je zmotila Leina izjava: “Zdaj, ko vem, kdo je Sanjski moški, grem do zmage.” Laura je takoj zavzela obrambno držo: “Draga Lea, ne piše se ti nič dobrega.”

icon-expand Nova tekmovalka Lea: "Grem do zmage." FOTO: POP TV

Gregor in njegova dekleta so medtem uživali na večerji. Ana je poskušala z dotiki pod mizo zmesti Sanjskega moškega, a ji nekako ni uspelo. Carmen je nato le razkrila, da po njenem mnenju kar polovica deklet v šov ni prišla zaradi njega, ampak zaradi lastne promocije. Mary je izpostavila Polono, ki ji ni pri srcu, in ob tem mimogrede razkrila, da je stara 18 let. Ani se je zdelo, da igra podlo igro, Mary pa se je branila, češ da ni vedela za to. Ana ostro: “Vsi v hiši so vedeli, zakaj pa ti ne?” Pogovor je prekinil Peter Poles in jih presenetil z novico, da se bo naslednji dan že v Logarski dolini odvila ceremonija vrtnic in da se eno izmed deklet ne bo vrnilo v Portorož.

icon-expand Eno dekle se po jutrišnji oddaji ne bo vrnilo v Portorož. FOTO: POP TV

