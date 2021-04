Tjaša je v resnici Gregorjeva prijateljica, domov je odšla Jasmina

Gregor Čeglaj in Nina Radi sta imela vroč zmenek s še bolj vročimi poljubi, zaradi česar so bila ostala dekleta vidno razočarana. Presenečena so bila tudi ob prihodu nove kandidatke Tjaše, ki je v resnici Gregorjeva najboljša prijateljica. Po ceremoniji vrtnic pa je domov odšla Jasmina.

Dekleta so dočakala drugo vabilo Sanjskega moškega na zmenek v dvoje. Gregor Čeglaj je v njem zapisal: “V mojih mislih je popoln mir in dih se mi ustavi, ko le pomislim na ta zmenek. Ker vem, da je zate tvoje telo svetišče, komaj čakam, da ga vidim v sozvočju s svojim.” Besede so bile namenjene Nini Radi, ki jo je povabil na akrojogo oziroma letečo jogo. Pri njej sta pomembna zaupanje in dobra komunikacija med partnerjema. Gregor in Nina sta se po malce težjem začetku hitro ulovila.

Nina se je Gregorju zdela zelo simpatična, njej pa je postajalo vedno bolj vroče. Gregor: "Nisem pričakoval, da bo tako sproščena in mi bo tako zaupala.” To je bilo za Nino zelo hitro, saj sicer težko spusti nekoga k sebi in mu izkaže zaupanje. Povedala je, da se zaradi preteklih izkušenj boji razočaranja. Njena najdaljša zveza je trajala devet let, zdaj je že nekaj časa samska in je več kot pripravljena na družinsko življenje. Žal pa je začela izgubljati zaupanje v moške in se boji, da ne bo mogla uresničiti svoje želje. Gregor ji je povedal, da se mu je dokazala kot super punca s posebno energijo, zato ji je namenil vrtnico. Namesto objema pa so kamere zabeležile vroč poljub.

Ko sta se Gregor in Nina vrnila z zmenka in so dekleta zagledala vrtnico v njenih rokah, je bilo na njihovih obrazih zaznati nekaj nevoščljivosti. Nina je na vprašanje, kako je bilo na zmenku, povedala: “Čudovito, energično, strastno.” Laura ni mogla verjeti: “Sploh ne razumem, kaj vidi na njej.” Ko sta izvedeli, da sta se poljubila, enkrat celo po francosko, jeAnja Širovnik doživela hladen tuš, jezila se je tudi Pia.

Druščino je nato presenetil Peter Poles, ki je napovedal prihod novega dekleta. Ko je Tjaša vstopila, se je Pia tolažila, češ da ji ne predstavlja konkurence. Je pa dekleta zmotilo, ker sta z Gregorjem nemudoma odhitela na pogovor. Tako so gledalci hitro izvedeli, da je Tjaša Gregorjeva najboljša prijateljica in da mu je prišla pomagat izbrati pravo dekle. Gregor: “Tjaša točno ve, kdo sem in kaj iščem.” Zaupal ji je, da se je z nekaj dekleti res dobro ujel: “Res so super punce.” Tjaša se je veselila: “Končno, Grega.” Povedala je tudi, da ji je Gregor kot brat in da bo izbrala dekle, s katerim bosta lahko prihajala k njej na nedeljsko kavo. Tjaša: “Verjamem, da si želi neko toplo osebo, s katero si bo lahko ustvaril družino, da bo prenašala vse njegove muhe, da bo imela veliko potrpljenja. Vem pa, da si želi mirno punco, ker mi je pred šovom omenil, da mora biti veliko manj glasna od mene.”

Gregor je Tjaši zaupal svoje slutnje, da niso vsa dekleta prišla zaradi njega, ampak bolj zaradi lastne promocije. Prosil jo je, naj bo bolj pozorna na Ano. Presenetila ga je tudi druga kandidatka, katere imena ni razkril, a se je kasneje izkazalo, da je imel v mislih Sanjo. Mariborčanka mu je namreč povedala, da obstaja 10 odstotkov možnosti, da se zaljubi, kar mu ni bilo najbolj všeč.

Lauro je zmotilo, ker se jim Tjaša ni predstavila, zato je sama pristopila k njej. A je Gregorjeva prijateljica povedala, da jo je prestrašila, je pa pohvalila njen odločen karakter. Gregor je nato ukradel Eleno za pogovor na samem. Povedala je, da se je njena mama poročila s Slovencem in jo je pripeljala s seboj. Zaupala mu je tudi, da ima sinčka Davida in da po razhodu z njegovim očetom še ni našla prave ljubezni. Gregor ji je takrat zaupal še en podatek o svojem življenju: “Imam najboljšega očima, kar bi si ga lahko zaželel. Na vseh tetovažah imam njegovo ime, res mi ogromno pomeni. In vem, kako pomembno je najti pravega partnerja, ko že imaš otroka nek steber, ki mu bo lahko vzor.” Gregorju se je zdela Elena skromna in jo je želel bolje spoznati. Všeč je bila tudi Tjaši, ki pa je poleg nje izpostavila tudi Anjo Širovnik.

Carmen je bila Tjaši prav tako všeč, a je po njenem mnenju prestara za Gregorja. Ko ga je Carmen povabila na pogovor in se mu lepo predstavila, se mu je zdela mlajša. Zaupala mu je, da je bila izključno v resnih zvezah, sedaj pa je prvič v življenju samska in po letu in pol že pogreša toplino in nežnosti.

Tjaša je še ocenila, da dekleta, ki se izpostavljajo in so najglasnejša, niso za Gregorja. Omenila je Lauro in Sanjo. Slednja mu je kmalu zatem glasno očitala: “Kakšen moški pa si? Ti bi moral iskati nas.” Gregor se je oborožil s pijačo, nato sta šla na pogovor. Tam jo je spraševal, kaj lahko stori, da bi bila bolj sproščena. Sanja pa je nadaljevala v svojem slogu, češ da kavč ni dovolj velik, da bi se lahko sprostila. Gregor ji je povedal, da je bil presenečen zaradi njene nesproščenosti in zidov, ki jih je zgradila na fotografiranju. Svetoval ji je, naj mu naslednjič zaupa svoje mnenje, pa jima bo lažje. Sandra mu je še povedala, da je že spakirala, da pa ji je postalo zanimivo in še noče iti domov.

Gregor se je nato odločil, katera dekleta želi bolje spoznati. Prvo vrtnico je namenil Tjaši, sledile so Carmen, Janina, Elena, Kaja, Anja, Nina S., Sandra, Ana, Laura in Mary. Zadnjo vrtnico je namenil Sanji, ki pa ni želela objema. Brez vrtnice je ostala Jasmina, ki je bila vidno razočarana, saj ga je želela bolje spoznati vsaj na skupinskem zmenku, na katerem bi lahko dokazala, da je odprta in zabavna punca.

