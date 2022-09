Hana Ševič: V življenju rada tvegam, ampak ne brezglavo

V boj za srce Sanjskega moškega se bo letos podala tudi Primorka Hana Ševič, ki se je nedavno preselila v slovensko prestolnico. 21-letna svetovalka za digitalni marketing in vodja družbenih omrežji je sodelovanje v resničnostnem šovu označila za veliko tveganje, a ob tem dodala: "Če stvari ne narediš, nikoli ne boš vedel, kaj vse lahko dosežeš v življenju."

Hana Ševič, 21-letno dekle, ki prvotno prihaja iz Nove Gorice, a je kasneje svoj dom našla v Ljubljani, si je v letošnjem letu zadala prav poseben izziv in se prijavila v najbolj romantičen šov te jeseni, šov Sanski moški.

"Prijava v šov Sanjski moški je zagotovo bila veliko tveganje, saj nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ v resničnostnem šovu. V življenju rada tvegam, ampak ne brezglavo," je za naš portal 24ur.com dejala Hana in pojasnila: "Stvari rada predhodno premislim, še posebej če so zares pomembne odločitve. Všeč mi je moto 'Ne tvegati je največje tveganje', saj če stvari ne narediš, nikoli ne boš vedel/a, kaj vse lahko dosežeš v življenju."

Hana je poklicno ljubezen našla v digitalnem marketingu ter modnih in lepotnih vsebinah. Poleg opravljanja dela svetovalke za digitalni marketing in vodenja družbenih omrežij tudi svoj prosti čas usmeri v vodenje svojih osebnih profilov. "Moj delavnik se malce razlikuje od tradicionalnega delavnika," je priznala in dodala, da svoje delo opravlja iz udobja svojega doma. "Delo od doma na prvo žogo deluje super, ampak kot vsaka stvar ima tudi to svoje prednosti in slabosti. Ker si sam svoj šef, si sam organiziraš, koliko ur želiš delati na dan, kar v praksi prinese rezultat, da delaš vsak dan do poznih ur. Vseeno obožujem svoje delo, saj je zelo kreativno in zabavno."

Hano so pri prijavi v šov podprli tudi družinski člani. "Čeprav jim resničnostni šovi niso blizu, so bili domači zelo veseli in so me podprli v moji odločitvi. Vedeli so, da je to nekaj, kar hočem storiti, zato me niso omejevali." Ob tem je priznala, da je nekoliko bolj mešane odzive prejela od širše javnosti.

Bolj kot odzivom ljudi se bo Hana raje posvetila grajenju odnosa s sanjskim Blažem Kričejem Režkom. Tako kot letošnji sanjski moški je namreč tudi sama ljubiteljica morja. "Kot Primorka obožujem obalo in rada preživim čim več poletnih dni na morju. Že od malih nog rada potujem, a me vedno odnese nazaj na slovensko obalo, kjer se počutim že skoraj kot doma."

Primorko in preostala dekleta bomo v boju za srce Blaža Kričeja Režka spremljali od 8. oktobra dalje, ko na POP TV prihaja težko pričakovana druga sezona šova Sanjski moški. 21-letnica, ki ima na družbenih omrežjih več tisoč sledilcev, nam je v pogovoru zaupala, da je na odzive gledalcev pripravljena, ne glede na to, kakšni bodo. "Vsak ima svoje mnenje in težko dajem vrednost in energijo osebam, ki jih niti ne poznam. Konstruktivno kritiko rada sprejmem, ampak mi veliko več pomeni mnenje bližnjih oseb, ki me zares poznajo. Opazila sem tudi, da so velikokrat ljudje samo nezadovoljni s samim seboj ali pa imajo slab dan, zato si njihovih komentarjev ne jemljem k srcu."