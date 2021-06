Iz bitke za srce Sanjskega moškega sta izpadli Polona in Nina Savnik

Nina Radi si je z zmago v šahu ujemanja priborila zmenek s Sanjskim moškim, ki je njeno srce ogrel tudi z vrtnico. Brez nje sta na ceremoniji ostali Nina Savnik, ki se mu ni dovolj odprla, in najmlajša tekmovalka, temperamentna Polona Kranjc.

Le še dva tedna nas ločita od sklepnega dejanja najbolj romantične dogodivščine, ko bo Gregor Čeglaj sprejel svojo končno odločitev. Vabila na zmenke kar dežujejo in v tokratnem je zapisal: “Zanima me, kakšno pot boste ubrale do mene. Na današnjem skupinskem zmenku bo pomembna vaša strategija. Pokazale jo boste Polona, Laura, Ana, Nina Radi, Kaja in Tjaša. Ostale tri pridite zraven.” Med igro šah ujemanja jim je Peter Poles zastavljal vprašanja, in če so se njihovi odgovori ujemali z Gregorjevimi, so se lahko premaknila za eno polje. Rožnati srčki pa so jim prinesli raznorazne bonuse.

icon-expand Sanjski kralj in kralj televizijskih ekranov FOTO: POP TV

Med igro se je razkrilo marsikaj. Na vprašanje, ali sta komu poslala nespodobno fotografijo, je Ana odgovorila pritrdilno, a se njen odgovor ni ujemal z Gregorjevim. Polona je že žurala z mamo, Gregor še ne. Laura se še ni zaljubila na prvi pogled, Gregor se je. Kaja se še ni vrnila k bivšemu, Gregor se je k bivši. Prvi ujemajoč odgovor sta imela z Nino Radi, in sicer sta se oba dobila z osebo, ki sta jo spoznala na družbenih omrežjih. Tudi Tjaša in Gregor sta imela ujemajoč odgovor. Gregorju se umetne trepalnice ne zdijo seksi, Poloni prav nasprotno. Tudi z Lauro se ni strinjal glede tega, ali je seksi, če ženska zaprosi moškega za roko. Njej se, njemu pa ne.

icon-expand Tjaša je s svojimi odločitvami razburila predvsem Lauro. FOTO: POP TV

Kaja in Gregor sta se strinjala, da je seksi, če s svojo boljšo polovico oblečeš enak pulover. Kaja je stopila na Ninino mesto, jo s tem poslala na začetek, povrh vsega je dobila bonus in stopila za eno polje naprej. Gregor in Tjaša sta se strinjala, da partnerju striči nohte na nogi ni seksi. Tjaša je dobila bonus in Lauro je zamenjala z Nino Savnik, kar je Lauro strašno razjezilo. Tudi Tjašin naslednji odgovor se je ujemal z Gregorjevim, oba sta mnenja, da ni seksi, če ženska opravlja moška opravila. Spet je dobila bonus in je hotela izstopiti iz igre, a se je Lauri zdelo, da samo igra. Nato je le izločila Ano, a je Nini Radi pred njo uspelo priti do cilja z ujemajočim odgovorom na vprašanje, ali je poljubila osebo istega spola. Gregor ji je na glavo nadel krono, ki pa ji je na veliko Laurino veselje padla na tla.

icon-expand Jeza na klopi FOTO: POP TV

Nina Radi je na zmenku nadaljevala z ‘igro’ vprašanj. Izvedela je, da Gregor preveč zapravlja. Ona mu je opisala vizualno plat svojega sanjskega moškega in opis je povsem ustrezal njemu. Ko je želel izvedeti, s katero živaljo bi ga kot grafična oblikovalka opisala, je pomislila na orangutana, nato na gorilo. Opravičevala se je, da je bila povsem zmedena, ker je tako dolgo zrla v njegove oči. Nato je Sanjski moški razkril, da bi v svoji preteklosti spremenil eno stvar: “Zamenjal bi očeta ... Vem, da se sliši zelo grobo, ampak meni, mojemu bratu in moji mamici je res zagrenil življenje, in te bolečine, ki smo jo doživeli, ne bi rad nikoli več občutil.” Nina ga je želela objeti, občudovala ga je, ker je prestal toliko v življenju, a je postal izjemna oseba. Nina: “In upam, da se tega zaveda.” Nato sta našla še eno skupno točko. V prihodnosti se Gregor najbolj boji, da ne bi nikoli našel osebe, s katero bi si ustvaril družino, in to so tudi Ninini strahovi. Nina: “Jaz mislim, da ni bolj primerne osebe od mene.” Postalo ji je toplo pri srcu, ko jo je presenetil z vrtnico.

icon-expand Nina se je stopila, ko je dobila vrtnico. FOTO: POP TV

Dekleta so se medtem kregala, po kakšnem vrstnem redu bodo na zabavi hodila do Sanjskega moškega. Ko jih je Peter Poles presenetil z novico, da bosta še isti večer domov odšli dve dekleti, se je začela bitka za Gregorjevih pet minut. Laura ga je ukradla prva, želela mu je razložiti svoj pogled na zaroko, a ga ni prepričala. Vztrajal je, da enostavno ni seksi, če ženska moškega prosi za roko. Nato ju je zmotila Kaja in Laura je sklepala, da to Gregorju ne bo všeč, a je bilo prav nasprotno. Gregor: “V zvezi sta le dva in ne morem samo jaz nekaj dajati, dajati, dajati, ampak želim nekaj tudi od punce.” Pa je prišla še Polona in izvedela je, da bi jo njegova starša lepo sprejela. Polona pa je nato presenetila z izjavo, da bi njena mama verjetno rekla: “Če bi si te delili.” Gregor se je pošalil nazaj: “Kakšna pa je mami?” Zaupal ji je, da ga na dekletu najbolj moti, če išče pozornost in je arogantna, ona pa mu je polaskala, da je zelo prijeten in da ni mačo, kar sicer njo najbolj moti na moškem.

icon-expand Polona in Gregor sta se prav lepo nasmejala. FOTO: POP TV

Nina Savnik je Sanjskemu moškemu povedala, da se rada drži za roke in se rada objema, a ima pred kamerami določene zavore. Gregor ji je pojasnil, da želi čutiti pristnost in energijo, všeč pa mu je, ker je zelo zabavna. Nina je dobila kanček upanja, da bo še ostala. Pa je prišla še Anja, za njo Ana in nato še Tjaša. Gregor je o slednji povedal: “Ko sem poleg Tjaše, čutim to njeno ženstvenost in tako samozavest, da je preprosto noro z njo.” Ana mu je povedala, da bi se zelo ujemala, saj ima rada starejše moške. Za konec je prišla še Pia, ki je bila prepričana, da ne bo šla domov. Med pogovorom sta se zelo zabavala, kar seveda ni ostalo neopaženo.

icon-expand Gregor je bil očaran nad Tjašino ženstvenostjo in samozavestjo. FOTO: POP TV

Nato je napočil čas za ceremonijo, Gregor je imel za dekleta samo šest vrtnic. Prvo je namenil Tjaši, drugo Ani, sledile so Kaja, Laura, Pia, zadnjo vrtnico pa je namenil Anji. Brez vrtnic sta tako ostali Polona in Nina Savnik. Nini je Gregor povedal: “Zelo sem vesel, da sva se spoznala. Res, iskreno ti želim ogromno sreče, ker si jo več kot zaslužiš.” Nina: “Gregor je super fant, niti malo mi ni žal, da sem ga spoznala.”

icon-expand Nini se Gregor zdi super fant. FOTO: POP TV

Polona mu je zaželela, da bi v šovu našel dekle, ki jo išče, da bi si z njo ustvaril lepo družinico in živel srečno življenje. Zdelo pa se ji je, da odhaja prehitro, in da je ni uspel dobro spoznati. Polona: “Jaz sem že prej vedela, kaj hočem in tudi zdaj vem, kaj hočem. To Gregor ne bo. Še vedno iščem tistega pravega.”

icon-expand Gregorjevo slovo od Polone. FOTO: POP TV

Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.