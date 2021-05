Iz tekme za srce Sanjskega moškega so izpadla kar tri dekleta, med njimi tudi Carmen

Z zmenka z Gregorjem Čeglajem se ni vrnila novinka Mire Jarc, po ceremoniji vrtnic pa sta se poslovili še Sara Turnšek in Carmen Osovnikar. Rdečelaska je bila šokirana, menila je, da bi si zaslužila še kakšno priložnost.

Potem ko je Gregor Čeglaj vrtnico namenil novinki Tjaši, je staro zasedbo čakalo novo neprijetno presenečenje. Sanjski moški je na zmenek povabil Leo in Mire. Želel je preizkusiti njun smisel za notranje opremljanje, pozoren je bil na njuno kreativnost in občutek za detajle. Lea se je pritoževala: “Jaz se tako uredim za zmenek, on pa mi da za pleskati. Bog pomagaj.” Potem ko sta Mire in Lea prepleskali steni, sta se lotili opremljanja dnevne sobe, v kateri sta si lahko obetali zmagovalka daljši, poraženka pa krajši zmenek z Gregorjem. Lea je sobo svoje nasprotnice komentirala: “Če je njemu to bolj všeč, vem, da če bova skupaj živela, ne bo taka soba.” Izbral pa je prav Mirejino sobo.

icon-expand Mire je Gregorja prepričala z občutkom za notranje opremljanje. FOTO: POP TV

Mire se mu je na zmenku lepo predstavila, odločno je odgovorila na vsa njegova vprašanja. Povedala mu je tudi, da so odnosi med dekleti res slabi. Lea ga je, ko ga je dobila na svoj kavč, občudovala: “Dober je, Sanjski fant. Še manjši kavč bi morala dati, da bi bil še bližje.” Iskreno mu je povedala, da se ne ukvarja z nobenim športom, a ga je uspela dodobra nasmejati. Gregor: “Redkokdaj me kdo nasmeji tako kot me je ona nasmejala.” In prav to je, kot je napovedal, prevesilo tehtnico v njen prid. Mire se je morala posloviti. Medtem ko se je Lara veselila Leine vrnitve, pa se LauriGregorjeva odločitev ni zdela pravilna, saj se ji Mire zdi bolj empatična. Laura o Lei: “Njej se na obrazu vidi, zakaj je tu. In mene to moti.”

icon-expand Lea je Gregorja prepričala s smislom za humor in si prislužila vrtnico. FOTO: POP TV

Gregor je na zabavi najprej želel bolje spoznati novinko Saro. Iskreno mu je povedala, da je prišla z namenom promocije, da pa dopušča možnost, da se ujameta. Povedala je, da je zelo zaposlena, zaradi česar še ni spoznala partnerja, a si želi ustvariti družino. Toda Gregor je dobil občutek, da mu ne bi mogla nuditi podpore, ki si jo želi.

icon-expand Gregorju se je zdelo, da je Sara preveč zaposlena s svojim podjetjem. FOTO: POP TV

Nato so dekleta v trojicah okupirala Sanjskega moškega, kar naj bi bil načrt Mary in njenega ‘klana’. Ana je sklepala, da ga želijo čim bolj zamotiti, da Polona ne bi mogla priti do njega. Carmen in Sara sta med okupacijo Sanjskega moškega ugotavljali, kakšne umazane igre igrajo njene tekmice.

icon-expand Okupacija FOTO: POP TV

Gregor se je nato želel pogovoriti s Sandro, saj ga je zanimalo, ali se želi tudi ona v šovu samo promovirati. Povedala je, da je prišla, ker res želi spoznati partnerja. Dodala je, da ji je Gregor zelo všeč, in to se v njenem življenju ne zgodi pogosto.

icon-expand Sandra je Gregorju zagotovila, da ji je zelo všeč. FOTO: POP TV

Gregor je opazil, da je Lara postala zelo slabe volje. Povedala je, da je zelo napeto med dekleti in da se počuti kot v 'volčjem žrelu'. Vprašala ga je, če mu je vsaj na prvi pogled všeč: “Da vem, a je vredno, da se mučim s temi dekleti.” Gregor ji je odvrnil, da bi jo moral bolje spoznati, zato se mu je predstavila. Všeč ji je bilo, ko je izvedela, da ima brat njegovega očima ogromno kmetijo. Začutila je, da bi se lahko z njim postarala.

icon-expand Lara je začutila, da bi se lahko postarala z Gregorjem. FOTO: POP TV

Tudi Carmen je potožila Gregorju, da se počuti slabo in da je že hotela iti domov. Povedala je, da se je dekleta želijo znebiti, njej pa ni do takšnih igric. Če ji Gregor ne bi bil všeč, bi že zdavnaj odšla. Pogovor sta zaključila in ko se je Polona namenila proti Gregorju, je prišel Peter Poles, zato najmlajša med tekmovalkami ni dobila priložnosti za pogovor.

icon-expand Sara je Gregorju od daleč zaželela srečo. FOTO: POP TV

Na ceremonji vrtnic je Gregor najprej poklical Ano. Sledile so Kaja, Anja, Pia, Lara, Laura, obe Nini, Polona, Mary, zadnja je bila Sandra. Carmen in Sara sta se tako morali posloviti. Polona je bila žalostna: “Šla je oseba, ki ji najbolj zaupam, ki me je najbolj podpirala tukaj ... Našla sem svojo drugo mami.” Carmen je povedala, da bo navijala zanjo in za Ano. Verjela je, da se ne bosta, kot se je izrazila, podredili čredi. Gregorju je privoščila, da bi v šovu našel srečo: “Ker se mi zdi, da je res super dečko.” Sara se je poslovila na hitro, saj jo je Gregorjeva odločitev šokirala: “Mislim, da bi si zaslužila še kakšno priložnost.”

icon-expand Carmen se je lepo poslovila od Gregorja. Meni, da je "super dečko". FOTO: POP TV

