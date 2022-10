Izpadla Mia: S sanjskim moškim nisva našla teme za pogovor

S sotekmovalkami smo se ujele z nekaterimi bolj, z nekaterimi manj, saj smo vse različnih karakterjev. Nekateri karakterji so si bolj blizu, drugi malo manj. So pa čisto vse po svoje super punce.

Po mojem mnenju je prvi vtis ključnega pomena. Ko sem prvič zagledala sanjskega moškega, mi je deloval poln sam sebe, nesiguren vase. Morda se pa motim in samo med nama ni bilo pravega vibe-a, zato je oddajal tako energijo. Več od tega pa žal ne morem komentirati, saj ga več kot to nisem spoznala.

Videti je, da je ljubosumje bilo prisotno že prvi dan. Tudi pri tebi?

Bilo je prisotno med dekleti, ki so bile zainteresirane vanj. Jaz osebno nisem občutila ljubosumja, saj me sanjski moški takoj od začetka ni interesiral, da bi se zanj borila, tako da razlogov za ljubosumje ni bilo. Sem pa takoj vedela, da grem tisti večer domov, saj bi bilo nesmiselno vlagati energijo v nekaj, kar se nikoli ne bi izcimilo.

Ko si pristopila in prekinila pogovor med Blažem in Majo, ni najbolje sprejel te poteze. Kako si se počutila ob tem?

Me ni kaj dosti presenetilo, saj med nama ni bilo nobenega vibe-a. Sem se pa želela še enkrat prepričati v to, zato sem tudi prekinila čas na samem z Majo. Že ko sva se prvič videla nisva bila na isti valovni dolžini. Saj vemo, z nekaterimi osebami se takoj ujamemo, z nekaterimi pa se sploh ne moremo, tako se jaz s sanjskim moškim nisem.

Imaš svojo 'favoritko'?

Med mojimi favoritkami so dekleta z 'drugega kavča', torej to so Eva N, Pia, Nina in Tina, s katerimi sem se čas mojega bivanja v dvorcu tudi najbolj družila.

Kaj ti pomeni ta izkušnja?

Vsaka izkušnja je za nekaj dobra. Sem hvaležna za nova poznanstva in prijateljstva.

Si želiš, da bi ostala dlje?

Iskreno, ne. Glede na to, da imam svoj kozmetični salon, si daljše odsotnosti ne morem privoščita. Moje stranke so me že nestrpno čakale, da se ponovno skupaj lepotičimo.