Jan izzval Evo: Ji bo uspelo, kar sanjskemu Blažu ni?

Ajla in Nuša sta opazili, da Blaž pri plesu tudi za milimeter ne premakne bokov. "Mejček pa je hold," pa je dodala Maruša. "To moraš spit liter pelinkovec," se je pošalil Luka.

Blaža sta v Sanjskem moškem čakala dva zmenka – en z Laro in en s Hano, obe punci pa sta mu nameravali predstaviti svoje bližnje. Jan in Eva sta se spominjala, kako je bilo, ko sta onadva spoznavala starše drug drugega, enako tudi Maruša in Luka. Oba komentatorska para sta tudi opazila, da je imel Blaž kar malo treme, ko je videl Laro v kratkem krilcu in petkah. "Da moškega pelješ tako plesat, je takole – ali si zelo zgrešila ali pa če je tipu res fajn plesat," je Larino odločitev, da Blaža povabi na učno uro plesa, pokomentirala Nuša. "Meni se ne zdi prav," je še dodala, Ajla pa se je strinjala, da bi morala izbrati nekaj, ker je všeč tudi njemu.

Nuši se zdi, da ima Lara tak izraz in mimiko, da se vsakemu moškemu zdi, da ji je všeč. Ajla je pristavila, da zagotovo gleda samo denarnico. "Ta punca se mi zdi, da se preveč išče in rabi zadaj nekoga, ki jih krajša poti," je odvrnila Nuša in še pristavila, da se ji zdi, da sta se Blaž in Lara na zmenkih premalo pogovarjala.

Komentatorji so imeli veliko idej, kako bi morala Hana in Blaž ta poligon z lahkoto premagati. Jana je jezilo, kako je Blaž delal trebušnjake, češ da je zataknil noge in se ni dvigoval s trebušnimi mišicami. "Ah, tako je, ko glumiš športnika," sta se smejali Ajla in Nuša. "No, daj, Hana, še jaz bi ti šla pomagat te dvigovat," je dodala Eva. "To je tako imenovani dvig trupa, ki nima veze s trebušnimi mišicami," pa je pristavil Jan.