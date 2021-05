Janina o prepirih med dekleti: V živo je bilo še precej huje, kot je bilo prikazano na televiziji

Kakšen vtis pa je Gregor Čeglaj naredil nate?

Gregor se mi zdi super fant in do njega ne gojim nikakršne zamere. Predvsem me je navdušila njegova sposobnost vodenja pogovora in poslušanja. Videlo se je, da je vsako kandidatko zares 'preštudiral' in si ustvaril dokaj realno in konstruktivno mnenje. Moram pa reči, da kljub vsemu ni bil ravno moj 'tip' moškega.

Gregor je po zmenku s teboj povedal, da morda še nisi pripravljena na družino. Ali je imel prav?

Hm, na to vprašanje še sama ne znam odgovoriti. Zdi se mi, da je težko določiti, kdaj si zares pripravljen imeti otroke oz. družino. Vedno sem si sicer želela biti mlada mamica, saj menim, da so za zdrav razvoj otroka pomembne predvsem psihična stabilnost staršev, pozornost in skrbnost – bolj kot materialne stvari. Vse to pa vem, da bi bila sposobna otroku zagotoviti, čeprav sem še študentka. Psihično sem torej pripravljena, finančno pa verjetno še ne, ampak vse se da. Je pa dejstvo, da bi hotela biti najprej vsaj dve leti v zvezi, preden bi se odločila za otroka.