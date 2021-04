Janini je Sanjski moški všeč, a jo skrbi velika razlika v letih

Janina Klemenčič se ne bo borila za čustva Gregorja Čeglaja, saj šova ne dojema kot tekmovanje. Sanjski moški bo namreč izbral tisto, s katero se bo najbolj ujel. Zaradi velike razlike v letih pa jo skrbi, da to ne bo sama.

V bitko za srce Sanjskega moškega vstopa tudi 22-letna Janina Klemenčič iz Kranja. Njen oče je Janin Klemenčič, profesor filozofije in psihologije, predavatelj, fotograf in svetovni popotnik. Pred začetkom snemanja je dobila njegov blagoslov. Janina: “Oči je zelo odprta oseba in kot tak, je ta moj ‘podvig’ podprl. Meni, da je prav vsaka izkušnja v življenju na nek način koristna. Zakaj ne bi izkoristila zanimivih priložnosti, poskusila različnih stvari, ki se mi ponudijo?” Manj navdušena je bila njena mama: “Skrbi jo, da bi bila na kakršen koli način prizadeta, tudi izpostavljanje javnosti ni ravno po njenem okusu. Potencialni zet pa se ji zdi kar simpatičen.”

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Njena starša sta ločena, a ostajata v prijateljskih odnosih. Janina pravi, da je bila zelo vesel in radoveden otrok, in takšna je še danes. Janina: “Veliko sem prepotovala, a večino z mami. Vedno je v hecu trdila, da me z očijem ne pusti nikamor, saj bi me verjetno kje pozabil (smeh)."

icon-expand Janina kot otrok FOTO: osebni arhiv

Janina se je od obeh staršev ‘nalezla’ strasti do potovanj in upa, da bo podobnega, nemirnega duha tudi njen bodoči partner. Janina: “Ja, za strast do potovanj, spoznavanja sveta in umetnosti se imam zagotovo zahvaliti obema, očiju in mami. Ne pomeni mi veliko neko razkošje, hoteli s 5-imi zvezdicami, želim si le potovati in videti čim več, zato upam, da bo podobno razmišljal tudi moj bodoči fant. Moja največja želja je potovanje v Indonezijo, kjer bi lahko videla orangutane, kajti to je moja najljubša žival (smeh).”

icon-expand Janina rada ustvarja FOTO: osebni arhiv

Potovanja so torej njena velika želja, nasilje, varanje in posesivnost v razmerju pa absolutno prepovedani. Janina: “O svojih preteklih zvezah ne želim preveč govoriti, saj spoštujem zasebnost bivšega fanta. Vsekakor varanja in nasilja ni bilo, saj bi se iz take zveze takoj umaknila. Zveza je bila v glavnem zelo lepa.” So ji pa všeč temnejši moški s temnimi očmi, lepim nasmehom in luknjicami v licih. Ko jo spomnimo na Shawna Mendesa, Janina v smehu: “Shawn Mendes bi bil kar v redu, ja.” Kaj pa Sanjski moški? Janina: “Vizualno se mi zdi dober, nekoliko me edino skrbi precej velika razlika v letih. Sicer pa pravijo, da so leta le številka, kajne?”

Je pa precej visoko tudi število deklet, ki vstopajo v bitko za Gregorjevo srce. Vseh je kar 18, a Janine to prav nič ne skrbi: “Prepričana sem, da so punce super in da se bomo večinoma dobro razumele. Se veselim, da jih spoznam, saj ta šov jemljem kot neko celostno izkušnjo, kjer se bomo imele fino, ne toliko kot tekmovanje. Po pravici povedano, se mi ne zdi smiselno tekmovati oziroma se boriti za čustva neke osebe. Bom takšna kot sem, zmagala pa bo tista, s katero se bo Gregor najbolje ujel.” Ali bo to prav Janina? Sanjski moški 17. aprila na POP TV in že dan prej naVOYO.

icon-expand