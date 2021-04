Jasmina ob slovesu od Sanjskega moškega: Menim, da se mi je zgodila krivica

Jasmina Omeradžič se je minuli teden poslovila od Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja . Njegova odločitev je bila, milo rečeno, veliko presenečenje za komentatorje iz oddaje Vrtnice in vino . Videti je bilo namreč, da sta se z gospodom Sanjskim začutila, in boril se je s solzami, ko mu je pripovedovala svojo življenjsko zgodbo. Jasmina prizna, da je bila zaradi tega kasneje res malo presenečena. Jasmina: "Ampak očitno se najine energije niso poklopile."

Ujeli se nista niti s Sanjo Munda, ki z njo ni želela spati v isti postelji. Pred tem je Sanja na skupinskem fotografiranju poskrbela za zaplet, saj se ni mogla prepustiti Gregorjevim dotikom. Toda na koncu je Sanjski moški zadnjo vrtnico namenil prav njej. Jasmina: "Osebno menim, da se mi je zgodila krivica. Ampak če je to bila njegova odločitev, jo spoštujem in sem mnenja, da je mogoče celo bolje, da sem šla ven, kot pa da bi še naprej poslušala takšne izpade."

A je bilo na njenem obrazu kljub temu opaziti razočaranje. Na vprašanji, kako močno je bilo in ali se je malce zagledala v Gregorja, odgovori: "Razočaranje je bilo prisotno, saj sem spoznala super punce in smo se dobro razumele. Da bi se zagledala v Gregorja, je bilo pa premalo časa."

Zanimivo pa je bilo, ko je Sanjski moški ob slovesu od Jasmine pohvalil njeno iskrenost oziroma resne namene, saj ima občutek, da nekatera dekleta za razliko od nje v šov morda niso prišla zaradi njegovega srca, pač pa zaradi lastne promocije. Jasmina ne želi izpostavljati imen deklet, ki naj bi prišla s tem namenom, vse se bo tako ali tako razkrilo v nadaljevanju. Gregor namreč nadaljuje iskanje ljubezni svojega življenja, ki pa je po Jasmininem mnenju ne bo našel v šovu. Jasmina: "Se mi pa zdi nekaj kandidatk primernih. To so Mary, Sandra, Nina Radi, Kaja, Pia in Anja."