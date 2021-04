Jasmina: Verjamem, da nam življenje z razlogom vzame določene ljudi

Jasmina Omeradžić , kandidatka za Sanjskega moškega , je bila rojena v Bosni, kjer je živela do svojega petnajstega leta. A je bila že takrat razpeta med dvema državama, njena starša sta namreč ločena in zato je nekaj časa preživela tudi pri očetu v Švici. Jasmina: “ Pri petnajstih letih sem se preselila v Slovenijo k mami v upanju, da bom tukaj imela več možnosti za uresničitev svojih ciljev in sanj, pri čemer sem bila deloma tudi uspešna, ampak še delam na tem, da uresničim vse. Je pa težko biti ločen od vsega in vseh, s katerimi si odraščal. ”

V Sloveniji se je tudi zaljubila, zveza je bila resna, a ni imela srečnega konca. Jasmina: “Bila je njegova odločitev, da greva vsak svojo pot. Veste, kako pravijo, če lahko on brez mene, lahko tudi jaz brez njega (smeh). Ne bom lagala, me je prizadelo in imela sem zelo težke trenutke, ampak se sprijazniš s tem in greš svojo pot naprej. Saj ne moreš nekoga prisiliti, da te ljubi na silo. Verjamem, da nam življenje z razlogom vzame določene ljudi, da imajo drugi, morda boljši ljudje, prosto pot do vas in vam pokažejo, zakaj se s prejšnjimi partnerji ni izšlo.”

Na vprašanje, kaj ji je všeč na slovenskih moških in kaj na bosanskih, odgovori: “Če sem iskrena, me privlačijo bolj moški z Balkana. So bolj temperamentni, samozavestni in moški v pravem pomenu besede. Ve se, kdo nosi hlače v družini, niso jokice, so strastni ... Ker sem pa jaz bolj ‘divje’ narave, mi takšni ljudje ustrezajo. Kar se tiče primerjave s Slovenci, pa iskreno ne morem reči nič slabega, saj bi sebi pljuvala v skledo. Sem namreč sama bila v zvezi s Slovencem in menim, da so v primerjavi z južnjaškimi moškimi bolj nežni, čustveni, pozorni. To je mogoče to, po čemer se med seboj najbolj razlikujejo.”