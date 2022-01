Je skrivnostnež, ki je v Ljubljani delil vrtnice, nov Sanjski moški?

Dekleta na ulicah Ljubljane so bila vidno presenečena, ko so od skrivnostnega moškega dobila rdečo vrtnico. Z zanimanjem so si ga ogledovale in se spraševale, kdo se skriva pod masko. Je to naš novi Sanjski moški? Koliko deklet je sprejelo njegovo vrtnico?

Če želite našega novega Sanjskega moškega spoznati, je prijavnica za dekleta še vedno odprta. Tako da hitro, preden bo prepozno. Le katera si ne želi spoznati novega Sanjskega moškega in dati ljubezni še eno priložnost? Prijavnico lahko izpolnite TUKAJ.