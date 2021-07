Kaja trenutno nima časa za ljubezen, ima pa veliko oboževalcev

Kaja Casar je ena redkih tekmovalk, ki po koncu snemanja ostaja v dobrih odnosih s Sanjskim moškim Gregorjem Čeglajem. Trenutno je zelo zasedena, zato nima časa za romantiko, ima pa veliko oboževalcev.

Po Gregorjevem obisku pri tebi doma in po zadnjem pogovoru z njim si imela zelo dober občutek. Verjetno se ti je takrat zdelo, da je bil tisti zadnji vajin poljub uvod v nekaj več? V primerjavi s prejšnjo ceremonijo sem tokrat res imela kar dober občutek in nisem pričakovala, da grem. Ne le zaradi poljuba, tudi pogovor je lepo stekel. Sem pa ves čas vedela, da sta poleg mene še dve krasni punci in da je tista končna odločitev njegova.

icon-expand Prvo srečanje FOTO: POP TV

Žal se je Gregor na koncu odločil drugače. Kakšne misli so se ti podile po glavi, ko si ostala brez vrtnice? Po resnici povedano se niti ne spomnim. Vedela sem, da nisem edina in da je velika možnost, da bo do tega prišlo. Zato tudi z moje strani ni bilo pretiranega razočaranja, niti zamer. Enostavno sem bila in sem še vedno hvaležna za celotno izkušnjo in osebe, ki sem jih spoznala. Tega ne bi zamenjala za nič. Mimogrede, na treningu si ga zelo izmučila. In če se malo pošalimo, mogoče ga je pa ‘zadnja loža’ preveč bolela, da je bil še malo jezen nate, pa ti ni dal vrtnice. Mogoče je pa ravno to razlog, da sem šla domov in bi mu morala na treningu malo ‘prizanesti’. (smeh) Mislim, da se je skozi oddaje opazilo, da ko je v igri šport, jaz ne popuščam. Od malega vedno nekaj treniram, tako da je ta športna tekmovalnost z mano že od nekdaj, in na treningih ni popuščanja, ne glede na to, s kom treniram.

icon-expand Kaja: "Lagala bi, če bi rekla, da mi Gregor takrat ni bil všeč." FOTO: POP TV

Med svojimi zadnjimi izjavami, po slovesu, si komaj zadrževala solze. Kako zelo si se zagledala v Gregorja in kaj ti je bilo najbolj všeč na njem? Takrat sem komaj zadrževala solze predvsem zato, ker sem se zavedala, da je tega poglavja mojega življenja konec. Mesec in pol smo bile v ‘izolaciji’, s puncami smo bile skupaj 24ur na dan in smo doživele marsikaj, z nekaterimi smo se tudi zelo povezale. Takrat pa se zaveš, da je tega konec in da tako ne bo več nikoli, ter da je čas, da se vrnem v normalno življenje. Lagala bi, če bi rekla, da mi Gregor takrat ni bil všeč. Tudi z njim se spominjam samih lepih trenutkov, tako da mi res ni žal, da sem ga spoznala, saj je res v redu oseba in sva še danes v dobrih odnosih. Pa te je presenetilo, da se je Gregor odločil za Tjašo in ne zate, saj je vseskozi poudarjal, da mu je pomembno, da se mu ženska odpira in išče bližino? Kar se tega tiče, sta se vidva dosti bolj povezala … Ja, definitivno me je presenetilo. Sem pa vedela, da je to njegova odločitev, na katero me ne moremo kaj dosti vplivati. Meni je bilo pomembno, da sem skozi oddajo ves čas bila takšna kot sem. Raje nekomu nisem všeč zaradi tega kar sem, kot pa da bi bila vsem všeč zaradi nečesa kar nisem.

icon-expand Kaja: "Raje nekomu nisem všeč zaradi tega kar sem, kot pa da bi bila vsem všeč zaradi nečesa kar nisem." FOTO: osebni arhiv

Te je pa Gregor zelo pohvalil, češ da si ženska, ki bi si jo želel vsak moški. Ali je bil to obliž na tvoje rane ali bi mu najraje povedala, češ zakaj te pa potem ni izbral? (smeh) Ja, takrat mi je po glavi šlo tudi to. Ampak res ni nobenih zamer in mu tudi jaz želim vse najboljše v prihodnosti. Kako so Gregorjevo odločitev sprejeli in komentirali tvoji najdražji? Nič posebnega, o Gregorju imajo še vedno dobro mnenje. Tudi oni so vedeli, da sta poleg mene še dve punci in da lahko pride do tega, tako da ni zamer niti z njihove strani. Ali si po koncu snemanja spoznala drugega sanjskega moškega ali potrebuješ premor od ljubezenskih zadev in se boš posvetila sebi, študiju ali čemu drugemu? Po koncu snemanja sem hitro poskusila nadoknaditi vse, kar sem dala na stran zaradi snemanja. Zato tudi ni bilo časa, niti želje, da bi koga spoznala. Trenutno sem res zelo zasedena in sem hvaležna za vsako priložnost, ki jo dobim. Za ljubezen je še čas, sem mlada, tako da se mi nikamor ne mudi. (smeh)

icon-expand Kaja ima veliko oboževalcev, česar ni težko razumeti. FOTO: osebni arhiv

Ampak imaš pa verjetno veliko oboževalcev? Ali se morda preveč bojijo, da jih ne bi ‘ubila’ s svojimi treningi? Oboževalci so, ja, ampak me še nihče ni povabil na trening. Zdaj pa, če to pomeni, da se bojijo, ne vem. (smeh) Za konec, Gregor bo izbiral med Anjo in Tjašo. In verjetno bi uganili, če bi rekli, da navijaš za Anjo, drži? Ja, seveda držim pesti za Anjo. Razumeli sva se od samega začetka, tudi v sobi sva bili skupaj, tako da sva res preživeli ogromno časa skupaj in se tudi zelo povezali, saj imava kar nekaj stvari skupnih. Želim pa srečo obema, tudi Tjaši. Finalna oddaja Sanjski moški bo na sporedu POP TV nocoj ob 20. uri, že zdaj pa si jo lahko ogledate na VOYO.