Kakšen poljub, izbruhnil je vulkan

Jutro se je začelo z intenzivno budnico: z megafonom je namreč dekleta drugo za drugo budila lanskoletna tekmovalka šova Sanjski moški, Laura.

Laura in njeni pomočnici 'banda' in 'tolpa' so nekaj dekletom razdelile pižamice. Vrečke s perilom so prejele Arijanna, Suki, Lara, Maja, Pia G. in Tina, ki so takoj pomislile, da jih čaka borba z blazinami. Po punce, oblečene v pižamice, se je pripeljal Blaž kar z avtobusom. Zmenek je pripravila Laura, zato se tudi Blažu ni niti sanjalo, kaj jih čaka na skupinskem zmenku.

Pretepanje s polno močjo

Ko so prispeli v dvorano, so se puncam predvidevanja uresničila. Laura je pripravila pretepanje z blazinami, namen pa jasen: "Jaz bom danes pomagala Blažu ugotoviti, kakšna so dekleta v resnici." "Ne pozabite, danes se borite za sanjskega moškega in čas z njim," je nagovorila dekleta. Kot prvi se bosta spopadli Lara in Suki, nato Tina in Maja in nazadnje še Pia in Arijanna.

Pred prvim dvobojem je Blaž Suki označil za bolj borbeno, Laro pa da jo vidi kot bolj mirno. Dekleti sta se 'pretepa' lotili s polno močjo in Blaž in ostale punce so ostale odprtih ust. Prva zmagovalka je postala Suki.

V drugem dvoboju je Blaž videl kot zagrizeno Majo in pričakoval je njeno zmago, že zato, ker je trenirala košarko. A Tina je napadla s polno paro. Vseeno je bila Maja na koncu močnejša. Ko je prevrnila Tino, je poskrbela še za piko na i – dala ji je poljubček.