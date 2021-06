Bolj kot je napeto dogajanje v Sanjskem moškem, bolj narašča zanimanje gledalk in gledalcev, katero od deklet je na koncu osvojilo srce postavnega Gregorja. Ali je Gregor na koncu našel tisto pravo, s katero si bo ustvaril dom in družino, bomo izvedeli prvi julijski vikend. Naj vam ob tem razkrijemo, da je že odprta prijavnica, s katero iščemo Gregorjevega naslednika. Kdo bo novi Sanjski moški? "Kakšen bo ljubezenski razplet, boste videli na televiziji, lahko pa vsem moškim, ki razmišljajo o prijavi, povem, da je to zagotovo življenjska priložnost, ki vam bo prinesla ogromno novih spoznanj o sebi in drugih. Jaz imam na snemalne dneve, čeprav so bili bolj naporni, kot sem pričakoval, samo lepe spomine,"je o celotni izkušnji povedal Gregor.

Prijave so odprte na spletni stranisanjskimoski.si. Moški lahko prijavijo sebe ali pa prijatelja, sorodnika, znanca, sodelavca, za katerega mislijo, da ima vse potrebne atribute za naziv Sanjski moški.

Naslednja epizoda šovaSanjski moškibo na sporedu v nedeljo, 6. junija.