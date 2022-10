'Ko sem ga videla, sem vedela, da je to mlad fant – in je šlo vse navzdol'

Ja, res je, sem energična, pristna in pozitivna oseb, vsaj tako me opisujejo prijatelji in tudi oni so me prepričali naj se prijavim v šov, saj verjamejo, da vsak, ki me malo bolje pozna, "ne more, da me nima rad". Tako da sem prav vesela, da so to opazili tudi gledalci. To je bil tudi moj namen, da sem taka, kot sem v realnem življenju, saj nič nisem taktizirala. Velikokrat stvari obrnem na hec in se zelo rada smejim.

Videti je bilo, da te je to, da nisi dobila vrtnice, prizadelo. Kako se počutiš zdaj, ko pogledaš za nazaj?

V tistem momentu tega resnično nisem pričakovala, tako da je bilo to zame presenečenje. Mislila sem, da vrtnice nebo dobila Anja, saj jo je na prejšnji ceremoniji želela zavrniti, tako da sem bila čisto sproščena. Malo me je prizadelo, vseeno sploh zaradi punc, s katerimi smo se zelo dobro razumele. Želela sem si biti dalj časa del tega šova. Pa tudi, po pravici povedano, sem si želela bolje poznati Blaža in oditi z njim na zmenek.