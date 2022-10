Komentatorje nasmejala čokolada na zobu

Letos se v zabavni oddaji Vrtnice in vino, v Kateri trije pari komentirajo dogajanje v šovu Sanjski moški, družimo z Nušo Maloprav in Ajlo Đafić, Luko in Marušo Bračunom, ki jih poznamo še iz prejšnje sezone, pridružila pa sta se jim še Eva Plešnar in Jan Čampa. Simpatični pari so že v prvi oddaji nasmejali s svojimi komentarji.

icon-expand Ajla in Nuša sta takoj opazili čokolado na zobu. FOTO: POP TV Oddaja Vrtnice in vino je na sporedu po oddaji Sanjski moški, vsako soboto in nedeljo ob 21.15 na POP TV. "U, tole je pa mlado!" je bila prva reakcija Maruša ob pogledu na Sanjskega moškega Blaža Kričeja Režka. "Vizualno je zanimiv," je pripomnila Eva. "Malo je premlad za sanjskega, ampak glej..." "Sine! Lahko bi bil moj sin," pa je dodal Luka. "To je taka indijska lepota," je Eva komentirala Arijanno. "Kake noge, pa kak minič," pa je dodala Nuša. "Se ji pod kikl'co vidi," je še pripomnil Luka. Da mu je podarila superge, se jim je zdela super ideja. Ampak nikakor sin iso mogli razjasniti, ali je ugnila številko? icon-expand Maruša in Luka sta s komentarji dobro nasmejala gledalce. FOTO: POP TV Naslednja je bila 'na tapeti' Nina. "U, ne, U, ne, ne, ne. To je pa čisto preveč osebno," se Maruši ni zdelo primerno darilo – zapestnica z imenom 'Nina'. "Ha, zdaj pa si predstavljaj, da bo tu še ena Nina," se je smejala Nuša. "A ti bi dala zapestnico tako enemu fantu na prvem zmenku?" je Jan povprašal Evo. "Ne, jaz ne. Ti pa si jo meni dal. No, ne zapestnico, ampak obesek." icon-expand Jan in Eva sta opazila, kkako so dekleta spremenila poglede, ko je v prostor vstopil Blaž. FOTO: POP TV Najbolj je komentatorje nasmejala Suki. "Meni je všeč, ko je tak temen," je komentirala, preden je spoznala Blaža še v živo. "Kaj? Temen?!" ni mogla verjeti njenim besedam komentatorka Maruša, ki je prasnila v smeh. Smejali so se tudi ostali. Še bolj gromki smeh je izzvala s komentarjem, da je Blaž "zarjavel". Seveda – v mislih je imela porjavel. Tudi s stavkom, da moške običajno prepriča z dolgimi natreniranimi nogami, ni izboljšala vtisa. "Kaj? Natreniranimi? Suhe so!" Je bila neizprosna Maruša. "Uh, prebela je Tota sonca ni videla," sta z drugega kavča komentirali Ajla in Nuša. "O, fuj, še obrabljene šuhe mu je prinesla." "Strgane!" je dodala Maruša. "Da jih bo vohal?" Tudi Eva Novak je prejela svojo porcijo komentarjev. Ni jih prepričala s svojim bujnim balkončkom. Ko je zapela "Zate že zjutraj na Triglav bi stekla. In za večerjo bi strudel ti spekla," tudi ne. "Ha, prej kakšen burek!" je pokomentirala Nuša. icon-expand Spodrsljaj, ki ni ostal neopažen FOTO: POP TV Eva Luna je prejela nekaj komentarjev predvsem na račun čokolade na njenem zobu, na katero je ni opozoril nihče. Seveda so bila v oddaji Vrtnico in vino opažena tudi druga dekleta. Komentatorji so poskrbeli za obilico zabave in smeha. Kaj vse so imeli povedati, si lahko ponovno ogledate na VOYO . icon-expand