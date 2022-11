Komentatorjem Blažev pogled na zvezo ni čisto jasen

Na ta način sta tudi sama odkrivala, kako zelo dobro se poznata. Ko je Blaž dvignil listek, da svoji punci še nikoli ni rekel, da jo ljubi, so bili prav vsi pari začudeni. Jan in Eva sta bila popolnoma presenečena, enako Ajla in Nuša ter Luka in Maruša. Nikomur ni bilo ravno jasno, kako si lahko z nekom dve leti v zvezi, če tega ne čutiš, ne izrečeš. "To je zanalašč rekel," je komentirala Eva . "Ja. Jaz imam rad lignje, Eva pa kalamare," je se je pošalil Jan . Ob naslednjih odgovorih so se vsi zabavali.

Maruši in Luki se je zdelo lepo, ko je Tina, ko je stopila na kazensko polje, za svojo zamenjavo izbrala Pio. "Meni njegova in njena energija ne gresta skupaj," je odnos med Pio in Blažem komentirala Nuša. Ajla se je strinjala. Vse tri komentatorske pare je Blaž pošteno razjezil z izjavo, da išče punco "za dokler se pač vidi z njo" in da to zanj ne pomeni "za vedno". Malce so se tudi ponorčevali, nikakor pa se z njim niso strinjali. "Dej, Blaž, nekaj filozofirat," je komentirala Eva. "To ni nič. Ona je mamic tukaj," je komentirala Nuša. "Brezzvezna sta mi, no," je še rekla Ajla. Maruša in Luka tudi nista mogla verjeti, kaj Blaž govori. Maruša je komentirala, da se ravno pri takih izjavah vidi, da je Blaž še mlad, morda premlad za resne zveze. So se pa pari tudi strinjali, da se Pia in Blaž nekako nista ujela.

Razkrivanje strahov odprlo debato tudi med komentatorji

Ko so o svojih strahovih govorilo Blaž in dekleta, so o svojih strahovih spregovorili tudi vsi trije komentatorski pari. Ob opazovanju spustov po jeklenici so bili presenečeni. Eva Luna, ki se je opogumila, je požela pohvale, ob krikih Suki so se kar malo zbali zanjo.

Zažiganje strahov se je komentatorjem zdela dobra ideja. Ob Tinini spovedi o nasilju in lažeh v odnosih je tudi Nuša zaupala, da je bila v ne ravno zavidanja vrednem razmerju, Ajla pa je dodala: "Ampak tebe je potem še zasledoval ..."

Na koncu so komentatorji ostali odprtih ust, ko so videli, kaj punce čaka v naslednji oddaji Sanjski moški. Bosta dva moška uspela obrniti igro?