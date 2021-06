Komentatorji brez dlake na jeziku: Lauri se ob Gregorju cedijo sline

Bojana in Milica sta pohvalili Lauro , ko je ta izjavila, da Mary ni gradila odnosa z Gregorjem . Bojana se je vprašala: "Koliko punc gradi odnos z Gregorjem?" Milica pa jo je dopolnila, češ da dekleta gradijo odnose med seboj. Za Polono sta še povedali, da ne more skriti svojih let. Milica: "Jaz mislim, da je ves čas tečna kot prekratka dekica."

Ko se je nekaj deklet med ciljanjem tarč osredotočalo predvsem na Tjašino fotografijo, so se komentatorji spet začeli jeziti. Maruša in Luka sta občudovala Polonino osredotočenost, s katero si je na koncu priborila prvi pogovor z Gregorjem. Luka je bil nato pozoren na Sanjskega moškega: "No, da vidimo zdaj te mišice, a so res narisane." Vsi so ugotavljali, da so se dekleta odrezala bolje, pa tudi, da je Laura povsem nora Sanjskega moškega. Milica: "Se ji slince cedijo."