Komentatorji enotni: Ta je pa preveč ljubosumna!

Komentatorji v oddaji Vrtnice in vino so se tudi tokrat popolnoma sprostili pred televizijskimi ekrani in z domačega kavča pokomentirali dogajanje v šovu Sanjski moški. Prvi romantični zmenek, prvi poljub, poziranje pred objektivi in novo dekle v šovu so še posebej pritegnili njihovo pozornost.

icon-expand Nuši in Ajli se zdijo dekleta lepša brez pretiranega mejkapa. FOTO: POP TV Oddaja Vrtnice in vino je na sporedu po oddaji Sanjski moški vsako soboto in nedeljo ob 21.15 na POP TV. Dan prej si jo lahko ogledate na VOYO. Nuša Maloprav je bila že v začetku začudena nad mejkapom deklet. Ugotavljala je, da so tekmovalke lepše, če so nenaličene. Ajla Đafić, ki komentira oddajo skupaj z njo, se je strinjala. Podobno je opazila tudi Eva Plešnar, ki je pokomentirala skupaj s partnerjem Janom Čampo. "Ene so zelo lepe brez mejkapa, ene pa sploh ne vem, kam naj jih dam, jih sploh ne bi prepoznala." icon-expand Reakcija Jana in Eve, ko sta slišala, da sta Arijanna in Blaž ribe lovila brez vabe. FOTO: POP TV "O, kako sta zaljubljena," sta zmenek Arijanne in Blaža komentirala Luka in Maruša Bračun. "Ženska je polna znanja, polna licenc ... pfffff," je Arijanna očarala tudi Jana. "Najbolje, da kar nehamo gledati oddajo," se je pošalila Maruša, saj se ji zdita oba že čisto zaljubljena. Zmenek – muharjenje – je vse nasmejal, še posebej oblačila. Vsi komentatorji so se dobro zabavali tudi ob spremljanju skupinskega zmenka, vse je najbolj navdušila Maja, ki je morala biti oblečena v moškega. "Ta je preveč ljubosumna, preveč se sekira," je izjavo Eve Lune, da ob pogledu Nine ob Blažu čuti pikico ljubosumja, komentirala Maruša. "Škoda," je pristavil Luka. "Ta je preveč ljubosumna," se je strinjala tudi Ajla. icon-expand Marušo in Luka so nasmejali ljubosumni izpadi deklet. FOTO: POP TV Vse komentatorje je presenetil tudi prihod nove tekmovalke. Nestrpno že čakajo naslednjo epizodo šova Sanjski moški – kako jo bodo pokomentirali? Vse dele oddaje Vrtnice in vino si lahko ogledate po Sanjskem moškem vsako soboto in nedeljo ob 21.15 na POP TV ali že dan prej na VOYO. icon-expand Sanjski moški FOTO: POP TV