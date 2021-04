Komentatorji jezni na Sanjskega moškega

Ko se je Nina vrnila z zmenka, sta Milica in Bojana napovedali, da se obeta močna borba med dekleti. Bojana: “ To bo vroče. ” Milica: “ Na nož. ” Ko je Laura omenila, da Nina ni prava za Gregorja, sta Ajla in Nuša protestirali, češ da morda išče prav bolj mirno dekle. Nuša je nato komentirala, da bi bil že čas, da gre katero dekle ven: “ Malo preveč jih je. ” Nakar je prišla Tjaša . Milica je zaslutila, da prihaja s posebnim namenom. Luka je uganil, da se z Gregorjem poznata, a je dvomil, da sta bila od nekdaj samo prijatelja. Ajla je nato zaploskala Gregorju, ko je ta posumil, da je Ana Pusovnik v šov morda prišla zaradi lastne promocije.

Maruša je med pogovorom Sanjskega moškega in mamice Elene komentirala, da se ti ob prihodu otroka res spremeni življenje. Luka se je strinjal: “Ja, za ostalo ti je vseeno.” Milica in Bojana sta pohvalili Eleno, ker je bila odkrita z Gregorjem, on pa tudi njega, saj je novico zelo lepo sprejel.

Ko je Sanja povedala Gregorju, češ kakšen moški je in da bi moral on iskati njih, so bili komentatorji osupli. Njeno obnašanje se večini ni zdelo primerno, edino Milica je pohvalila njen pogum in iskrenost. Bojana je sumila, da ima res veliko tremo, in da ima tehten razlog za svoje obnašanje. Maruša in Luka sta nato napovedala, da ne bo dobila vrtnice. Ko pa je Gregor vrtnico namenil prav njej in se poslovil od Jasmine, so bili vsi osupli. Maruša: “Kaj?” Ajla: “A resno?” Milica: “Meni je to že malo težko.” Nuša pa je kar zajokala: “O, moj bog! Mene prav boli ... Kako je žleht! Zakaj je to naredil?” Tudi Maruša je bila jezna nanj: “Ja, ti bumbar, no.” Nuša mu je namenila še nekaj kritičnih besed in od nje je dobil prvi minus.