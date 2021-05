Komentatorji navijajo za poljube, tudi Luka bi šel po Gregorjevih stopinjah

Komentatorji so se strinjali, da Pia ne bi smela biti jezna, ker se Sanjski moški Gregor Čeglaj poljublja s skoraj vsemi dekleti. Maruša: “Jaz tudi ne bi hotela imeti takega, ki bi se z vsako poljubljal. Je pa res, da je to šov in bi morala to vedeti.” Tudi Nuša ga je podprla, češ da mora dekleta malo preizkusiti. Milica: “Saj on je tam zato, da izbira med njimi.” Luka je še dodal, da bi ravnal enako, če bi bil na Gregorjevem mestu. Ko je to kasneje ponovil, pa je bil že deležen jeznih Marušinih pogledov.