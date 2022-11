Komentatorji neusmiljeni do Lare in navdušeni nad Kristino

Oddajo Vrtnice in vino so komentatorji popestrili s celim kupom zabavnih komentarjev na dogajanje v šovu Sanjski moški. Laro so A do kosti, ob Evi Luni so se iz srca nasmejali, Kristinin čas na samem pospremili z vzkliki in aplavzom, ob ceremoniji vrtnic pa so bili nekateri vseeno presenečeni.

Ajla in Nuša sta se spremljanja in komentiranja oddaje Sanjski moški lotili kar v kostumih – po oddaji sta namreč nameravali ven. Eva in Jan sta si postregla s proteinskimi krofki (Jan jih je lahko le opazoval, ker ga čaka tekma), Maruša in Luka pa sta igrala karte.

Oddaja Vrtnice in vino je na sporedu vsako soboto in nedeljo po oddaji Sanjski moški na POP TV oziroma že dan prej na VOYO

"Vau," je izdahnila Ajla. "U, madona, tukaj so vsi zgoraj brez," je komentirala Nuša ob pogledu na Blaža in njegova prijatelja na mivki. "Pa to so vsi natrenirali," je dodala Maruša in se pošalil, da bi Luka ob njih malce izstopal. Ajla in Nuša nista bili navdušeni, da je na tak zmenek povabil Laro. Pomislili sta, da jo je dal na preizkušnjo, kako se bo obnašala pred prijatelji. Luka in Maruša sta pozorno spremljala. Larino nepoznavanje igre biljarda je nasmejalo prav vse komentatorje. Janu se je zdelo čudno, zakaj se Blaž ni lotil učenja Lare bolj drzno ... Prav nikomur od komentatorjev ni bilo jasno, kaj je imela Lara v mislih, ko je Blažu razložila, da v prostem času, ko ne dela kot manekenka, raziskuje sebe. "Kaj, a tako se reče, ko nimaš nič za počet?" se je čudila Eva. "To cele dneve sebe gledaš. Ha, tukaj imam eno dlako, tale se mi je pa na not vrasla ..." se je smejal Luka. Vsi komentatorji so ugotavljali, da se Lara vsem zdi sumljiva. Ajla in Nuša sta prepričani, da vsi že preveč vedo o njej, da ne bi izpadla sumljiva, le Jan je dejal, da je povsem nevtralen.

Ko sta med dekleta stopila Blaževa prijatelja, so si bili komentatorji enotni – punce morajo biti sproščene. Ob Arijanninem nastopu je Nuša takoj omenila, da se ji zdi izjemno samozavestna. Ajla in Nuša sta komentirali, da utegne iti s tem v nos ostalim dekletom. Ko sta Jaka in Mark podeljevala vrtnice, so bili komentatorji navdušeni. Še bolj pa so bili navdušeni, ko so spremljali Blaža in Kristino med pogovarjanjem in akcijo! "Si ti videla, kako se je kar na njo vrgel" je zavpila Ajla. "Oooo, glej, to, sem kar jaz zaljubljena," je povedala Maruša. "Kaj sta se zažvalila, mi je kar nerodno postalo," se je zahihitala Nuša. Prav pošteno sta se Maruša in Luka zabavala, ko sta spremljala pogovor Blaža in Eve Lune:

So komentatorji pravilno ocenili, brez katere se bo po tokratni ceremoniji vrtnic nadaljeval šov? Naslednja oddaja Vrtnice in vino bo na sporedu nocoj po oddaji Sanjski moški na POP TV oziroma že dan prej na VOYO , kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene dele.