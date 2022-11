Komentatorji presenečeni: To je Blaževa mami?

Oddaja Vrtnice in vino je na sporedu vsako soboto in nedeljo po oddaji Sanjski moški na POP TV oziroma že dan prej na VOYO

Šov se je začel – komentatorji so bili navdušeni nad Blažem, ki je povedal, kako lep odnos ima s svojo družino. Dekleta so obiskale njihove mame. "Isti sta!" sta Ajla in Nuša komentirali Suki in njeno mamo. "Uuuu, kako mami ima!" sta pohvalili Tinino mami. Ko je Tina v šovu izjavila, da mami ve najboljše vse o njej, Luka ni ostal tiho:

Pokazali so mamo od Arijanne. Maruša: "Kako ima pa Arijanna hudo mami!" Luka se je takoj oglasil: "Ampak Blaž ima zdaj problem, ker mu bo mami bolj všeč."

Je Blaž preveč zaprt vase?

Maruša je ob poslušanju komentarjev deklet, ki so govorila o Blažu, da je bolj zaprt, predvidevala, da ga je moralo nekaj v preteklosti močno prizadeti. Eva je iskala podobnosti z Janom: "To mene pri tebi moti, ko včasih kar malo 'zamučkaš' in potem čez en teden poveš, da mi nisi povedal ..." Jan ji je odgovoril, da so pač včasih stvari, ki jih mora premleti sam. "Ampak ti pa v sebi držiš, pa ne poveš!" ji ni ostal dolžen. Eva je zanikala ... Da je Blaž očitno bolj zaprt vase, sta ugotavljali tudi Ajla in Nuša.

O mamicah ...

Ob spremljanju Piine mame so komentatorji izpostavili, da se jim zdi bolj ostra mamica. "Ona je taka odločna," je opazila Eva, Jan pa je ugotavljal, da se mu je zdelo, da Blažu ni bilo najbolj všeč, ko je Piina mami omenila, da želi njena hči tri otroke. Nikakor pa komentatorji niso razumeli Sukijine reakcije ob spremljanju pogovora Blaža z njeno mamo."Kar jezna je ..." Tudi Ajla kar ni mogla razumeti, kako se Suki obnaša do mame.

Najbolj so se zabavali ob poslušanju pogovora med Blažem in Arijannino mamo. "Tale najbolj izstopa," je ugotavljala Nuša. "Čeprav veš, mami, Kristine nisi videla," je Luka komentiral izjavo Arijannine mame, ki je prepričana, da bo Arijanna v finalu, ker ima veliko skupnega z Blažem. Evi se je zdela tudi Arijannina mami tekmovalna. Komentatorjem na koncu ni bilo všeč, ko je za čas na samem izbral Arijanno. Predvsem jim ni bil všeč razlog, ki ga je navedel. "Ah, 'pasalo' mu je, da se mal' poliže, pa je izbral njo, no," se je pošalila Ajla. "'Kušne', si mislila?" jo je popravila Nuša.