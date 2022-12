Komentatorji skupaj s tekmovalkami obrali finalno oddajo

Komentatorji oddaje Sanjski moški tokrat šova z domačih kavčev niso spremljali sami. Finalno oddajo, v kateri se je Blaž odločal med Arijanno in Kristino ter puncama predstavil še svoje starše, so komentatorski pari do kosti obrali v družbi izpadlih tekmovalk.

Komentatorji, ki so na koncu pretekle oddaje prejeli škatle presenečenja z vinom in pismom, so nestrpno pričakovali, kdo se jim bo pridružil na kavču pri komentiranju zadnje, finalne oddaje šova Sanjski moški. Nuši in Ajli se je pridružila Žana, Jana in Evo je obiskala Eva, Maruši in Luki pa se je na kavču pridružila Tina. Pari so bili navdušeni. Šov se začne, komentatorji začnejo s polno paro "Ampak (Kristina, op. p.) cveti zraven njega, nisem vedela!" je Tina pokomentirala Kristino, ki je kuhala na zmenku z Blažem. "Joj, kako sta lepa, kako sta sproščena," je opazila Žana. Tina je ugotavljala, da je Kristina res pristna. "O, moj bog, še olje!" se je smejala Žana, ko sta zažgala zelenjavo in je Blaž poskušal situacijo rešiti s kančkom olja. "Še slabše," se je z glavo držal Jan. "Ma sta prikupna," je pristavila Tina, v šali pokazala nase in dodala: "Se je za zamisliti." Blaž je v Sanjskem moškem peljal Arijanno na košarko. "Čakaj, spet bo hotela zmagati," je predvidevala Žana. "Tip mora imeti malo ta občutek, ona pa hoče biti v vsem boljša." Tini se ta zmenek ni zdel v redu. Eva je medtem priznala Evi N., da je bila zelo razočarana, ko je Blaž iz šova poslal njo.

Ko je Arijanna obvisela na robu koša, se je Luka šalil: "Maruša, jaz tebe ne bi mogel dvigniti takole." "Saj jaz tudi ne bi tako visela," je odgovorila Maruša. "Pruh bi dobil," se je smejal na ves glas ... "One imajo 30 kilogramov skupaj s posteljo!" Blaž je Arijanni naznanil, da bo spoznala njegove starše, Luka in Maruša sta se znova spomnila na Blaža, kako se je potil ob Arijanninem očetu ... znova sta padla v smeh. Tina ni mogla verjeti, da je imel Blaž tako tremo. Blaž je v šovu staršem predstavljal Kristino. "Takrat v poročni obleki je bila Kritina tako lepa," je povedala Žana, ki se ji niti sanjalo ni, kdaj so jo v objektiv ujeli s pogledom, ki izraža vse drugo kot navdušenje. Z Nušo in Ajlo so hitro opazile, da je Blaž Kristino poljubil, preden jo je pripeljal k staršem. "To že nekaj pomeni," je izjavila Žana. "Kar poljubčka sta si dala!" je pokomentirala tudi Tina. "Iz televizije udarja ta energija!" je začutila Nuša.

Žana je bila zadovoljna, ko je Blaževa mama povedala enako, kot je tudi sama opazila: Blaž ob sebi potrebuje dekle, ob kateri se bo lahko počutil močen, da je on steber. "Zelo dobro je povedala," sta tudi Luka in Maruša potrdila mamine besede Blažu. "Ampak ali je katera res prava?" se je spraševala Eva. Jan je za trenutek celo pomislil, da morda Blaž ne bo izbral nobene. "On je mlad, avanturist ... njemu se bo zdaj svet odprl," je pristavila Eva N. Evi je bil všeč, kako se je na podelitev vrtnice pripravil Blaž. Žana je kar skakala od veselja skupaj z Ajlo in Nušo, ko je zavrnil Arijanno. "Uuuuuuuuu," pa so se čudili Eva, Eva in Jan. "Hvala, Blaž," je bila kratka Maruša.

