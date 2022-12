Komentatorji Vrtnice in vino: Uskladila sta se v sobi

Komentatorji ocenili: "To je to."

Vsi komentatorji so opazili, da je Blaž ob njej čisto drugačen kot ob drugih dekletih. Po drugi strani ob Lari nihče nima dobrega občutka. "Ista je kot lani," sta bili začudeni Ajla in Nuša.

Ajli in Nuši ni bilo jasno, zakaj je Blaž sploh izbral Hano, tudi Luki in Maruši se ne zdi idealna zanj. Ob spremljanju snidenja Kristine in Blaža je bila Nuša izvirna: "Viki krema 'for life'," ju je opisala. "Tukaj je bilo videti, kot da je ljubezen na prvi pogled," sta si bila edina Jan in Eva. "To je bilo pa epsko," sta dodala Luka in Maruša.

V Sanjskem moškem je Blaž obujal spomine na to, kaj vse je z Arijanno počel prvič. "Lani je bila prva, ki je prišla, tista, ki jo je izbral," se je spomnil Luka. Maruša je dodala: "Ko je ona (Arijanna) prišla, sem rekla "To je to"." "Lahko pa se vsa pravljica, ki jo imaš v glavi, zruši," je pripomnil Jan. "Kdor visoko leta, nizko pade," je pristavila Eva.

Ko so videli, da je Blaž videl komentar Eve Lune, so se komentatorji iz srca nasmejali. Predvsem ko se je Blaž spraševal, kakšne besede so to. "Ker kaj, ko se on razjezi, reče "Krščen matiček, kako boli!" se je smejala Eva.

Ko je Blaž poklepetal na samem s Hano, med komentatorji ni bilo posebnega navdušenja. Med časom na samem z Arijanno so bili bolj pozorni na podrobnosti. "Samo ne vem, če ne bi bilo to malo dolgočasno," se je spraševala Nuša. Poljubček se jim je zdel bolj čustven. "Mater, jo je zagrabil!" je rekla Nuša. "Ampak ni bil liz," je opazila Maruša. Sledil je pogovor Blaža z Laro. Komentatorski pari so bili začudeni nad potekom njunega pogovora. "Ona ne bi smela štartati s takimi vprašanji," je bila prepričana Eva.

Ko je pred Blaža stopila Kristina, so ocenili, da je že izbral. "Rdečo obleko ima, konec je," je opazil Luka. "Požrla se bosta kar na zofi," je dejala Nuša. "A boš ti tudi mene potem centrifugiral?" se je k Luki obrnila Maruša. Ko je Kristina poljubila Blaža, je bilo navdušenje med vsemi komentatorji velikansko. "To je pa tako lepo gledati."

Sledila je podelitev vrtnic. Kako so se komentatorji odzvali na podeljeni vrtnici in komentarje izpadlih dveh deklet? Poglejte si na VOYO , kje so na voljo vse zamujene oddaje Vrtnice in vino.

Komentatorje je na koncu oddaje pričakalo presenečenje, škatla z vinom in pismom, v katerem je pisalo: "Čeprav zame v finalu ni bilo prostora, sem prepričana, da ga bom našla na vajinem kavču." Kdo se bo komentatorjem pridružil na domačem kavču pri komentiranju finalne oddaje? Ne zamudite: v nedeljo v oddaji Vrtnice in vino ob 21.10 na POP TV!