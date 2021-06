Komentatorka o nekaterih ženskih jezikih: Strup, samo strup

Komentatorji iz Vrtnic in vina so se jezili na dekleta, ki so napadla Tjašo, ko se je ta vrnila z zmenka s Sanjskim moškim Gregorjem Čeglajem. Njihovo obnašanje se jim je zdelo otročje, jeziki pa preveč strupeni.

Komentatorji iz Vrtnic in vina so tokrat sočustvovali s Polono, ki še ni dočakala vabila na zmenek v dvoje. Maruša: "To se pa po moje že vsa Slovenija strinja." A so hkrati razumeli tudi Sanjskega Gregorja. Maruša: "Nisi mu všeč." Ko sta se Laura in Mary sprli, je Nuša izjavila: "Spet smo tam … Ti samo provociraš, Mary." Z Ajlo sta razumeli, zakaj se Laura tako razburja. Enako ali morda še bolj burno bi reagirali tudi sami, če bi bili na njenem mestu.

icon-expand Ajla si želi, da bi Gregorjevo srce osvojila Tjaša. FOTO: POP TV

Maruša se je čudila, ker Tjaša ni priljubljena med dekleti. Ajla je ocenila, da je ne marajo zato, ker jim predstavlja konkurenco. Dodala je, da v šov ni prišla iskat prijateljic, ampak zaradi ljubezni. Ajla: "Jaz hočem, da Tjaša zmaga." Nuši se je njun poljub na barki zdel sanjski, izjavila je, da se lahko kar poročita.

icon-expand Bojana in Milica o strupenih ženskih jezikih ... FOTO: POP TV

Obnašanje ostalih deklet se je trem parom zdelo otročje in zelo so se razjezili, ko so napadla Tjašo. Milici se ni zdelo pošteno, da se jih je toliko spravilo nanjo, Nuša pa je pohvalila Pio za iskrenost. Bojana je dodala: "Samo eni babji jeziki so pa od hudiča, a ne?" Milica: "Strup, samo strup, ti povem. Beži stran od žensk."

icon-expand Mimogrede smo izvedeli, da bi Luka izbral Nino Savnik. FOTO: POP TV

Maruša je napovedala, da bo šla Mary domov, kar se ji je med pogovorom med njo in Gregorjem samo še potrdilo. Milica in Bojana sta bili mnenja, da bi se Mary morala prepustiti in pokazati svojo ranljivost. Ajla in Nuša sta bili presrečni, ker Mary ni dobila vrtnice, Luka in Maruša prav nasprotno. Presenečeni sta bili tudi Milica in Bojana, ki sta Mary zaželeli vse dobro. Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.