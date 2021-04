Komentatorko iz Vrtnic in vina skrbi za Sanjskega moškega: Pa saj se mu bo zmešalo od toliko deklic!

Trije simpatični pari bodo komentirali vsako oddajo romantičnega šova Sanjski moški, led so prebili včeraj. Gregor Čeglaj je naredil zelo dober vtis nanje, imajo tudi že svoje favoritke, a na nekatera dekleta so se precej hudovali.

Komentatorje šova Sanjski moški, ki jih bomo spremljali v posebni oddaji Vrtnice in vino, je predstavil Peter Poles. Prvi izmed treh parov sta mlada starša LukainMaruša, ki sta skupaj že 15 let, Milica in Bojana bosta komentarje oplemenitili s svojo modrostjo, tretji par pa sestavljata prijateljici Ajla in Nuša. Slednji sta bili precej navdušeni nad Gregorjem Čeglajem, Milica in Bojana pa sta se spraševali, zakaj je samski. Luka je medtem pred svojo Marušo napenjal mišice, da bi bil podoben Gregorju, ona pa se je jezila, ko je videla, da se Gregor poljublja z več dekleti. Luka se mu je postavil v bran: “Kaj pa boš? Saj zato se je pa prijavil.” So pa bile vse komentatorke raznežene, ko je Gregor govoril o svojem otroštvu in spoštovanju, ki ga čuti do svoje mame.

icon-expand Maruša z blazino nad Luko, ker je bil malce preveč očaran nad Anjo FOTO: POP TV

Milice in Bojane ni prav nič skrbelo za Anjo Širovnik, ki rada pleše, ne mara pa nogometa, medtem ko za Gregorja velja povsem nasprotno. Milica: “Saj ne moreš z nekom, s komer si, vse življenje vsega skupaj početi.” Všeč jima je bilo tudi to, da je mlada mamica Elenazbrala toliko poguma, da se je prijavila. Milica: “To je življenje.” Luka je dvomil, da bo Gregor izbral njo, medtem ko je bila Maruša bolj optimistična. Vsi so se jezili na Sandro, ko je ta komentirala, da se sama ne bi rokovala, ampak bi Gregorja objela, a je bila Maruši zelo lepa in je po njenem mnenju izžarevala posebno energijo. Komentatorji so se zabavali tudi, ko je Anja Kojc Gregorja vikala. Milica in Bojana sta bili najbolj razumevajoči, češ da trema naredi svoje. Strinjali sta se s Carmen, da tudi starejše dame in gospodje lahko iščejo in najdejo ljubezen. Brez besed pa sta ostali, ko sta zagledali Lauro. Poskušali sta razvozlati, kaj naj bi pomenila krona, ki jo je prinesla s seboj, Maruša pa se je hudovala na dekleta, ki Laure niso prijazno sprejela.

icon-expand Ajla je, ko je videla Anino obleko v celoti, svojemu medu zakrila oči FOTO: POP TV

Vsem komentatorjem je v oči padla Anina obleka, ki je precej odkrivala. Maruši je bila zelo všeč Pia, Luka pa bi ji ostrigel nohte. Luka: “Kako mi gre to na živce.” Še bolj je bila Maruši všeč Sanja, ki se ji je zdela, kot je povedala, normalna. Seveda pa so si zelo pozorno ogledali interakcijo med njo in Lauro, med katerima bi napetost lahko kar rezali. Milica in Bojana sta se spraševali, če si je Gregor zapomnil imena vseh deklet, ali pa si jih je mogoče zapisal na kakšen listič. Ajla in Nuša sta navijali za Pio, ko si je ta želela izboriti pogovor z Gregorjem, a se je Maruši zdelo, da ni prava zanj. Ni jim bilo všeč tudi, ko je Laura napovedala, katera dekleta bodo izpadla prva. Luka: “A bo ona izločala, misliš?” Milica pa je bila v skrbeh za Gregorja: “Pa saj se mu bo zmešalo od toliko deklic!”

icon-expand Milica: Pa saj se mu bo zmešalo od toliko deklic! FOTO: POP TV

Oddaja Vrtnice in vino bo znova na sporedu nocoj, takoj po oddaji Sanjski moški. Ne zamudite!