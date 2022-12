Do Blaža se je prva sprehodila Arijanna

Do Blaža je prva stopila Arijanna, ki se je med hojo spominjala vsega, kar sta z Blažem skupaj doživela. "To so spomini, ki jih bom za vedno čuvala." Blaž je Arijanni najprej pohvalil obleko, nato pa začel govoriti o vsem, kar je z njo doživel prvič. "Prva, ki sem jo poljubil, jo peljal na zmenek, prva, ki sem tudi jaz z njo nekaj doživel prvič. Jaz še zdaj ne morem verjeti, koliko skupnih interesov imava, koliko skupnih stvari počneva in kako se imava medtem dobro. Predstavljam si, kako midva ustvarjava vse te spomine in zgodbe," je dejal Blaž in dodal, da si ju predstavlja kot idealne par. A sledil je ampak …