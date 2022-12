Kristina Miler o slikanju: To je zame enkratna sprostitev

"Slikam čisto iz glave in preprosto prepustim svojim mislim, da poslikajo platno in da vidim, kam me odpelje. Nimam določenega stila slikanja," je za 24ur.com povedala Kristina Miler, tekmovalka Sanjskega moškega, ki je v nedeljski oddaji Blažu zaupala, da v prostem času tudi slika.

Postavna Celjanka pravi, da slika že vrsto let, da pa temu ne bi rekla talent. V smehu doda: "V svojih očeh se mi zdi, da ne znam slikati. Je zgolj za sprostitev, tako da to ni nekaj, kar bi jemala kot talent."

Pravi, da je v času pred vstopom v šov naslikala dve sliki: "Naslikala sem dve sliki, ena je bila sončni zahod. To sem naslikala, ker mi je všeč, kako se te barve prelivajo. Druga slika prikazuje morje in par, ki sedi v čolnu. Idejo sem dobila v svoji najljubši risanki Zlatolaska (Tangled). Sliko sem kasneje uničila, ko sem čez risala lampijone in mi jih ni uspelo lepo narisati! (smeh)"

Kot pravi, so njene slike shranjene na omari in jih nerada deli z ostalimi. "Te slike so shranjene na moji omari in jih nihče nikoli ne vidi, tudi moja družina, mislim, da ji je videla samo enkrat. Glede tega sem sramežljiva in ko sem jih na Tik Toku v javljanju v živo pokazala, je bil to pravi izziv deliti z javnostjo. Res sem zelo sramežljiva, ko pride do tega, da bi slike delila z javnostjo. Zaenkrat še res nisem pripravljena, mogoče pa kdaj delim na profilu na Instagramu."