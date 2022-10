Kristina o sanjskem zmenku z Blažem: Počutila sem se kot princeska

"Pogovor je bil zelo sproščen. To me je malo presenetilo, mislila sem, da bo malo treme. Iz obeh strani. Ampak sva bila res sproščena in pogovor je tekel, kot da se poznava že sto let. (smeh) Na hitro, kolikor sva imela časa na samem, sva se kar ujela," je le nekaj ur po zmenku z Blažem Kristina povedala za 24ur.com in dodala, da ni mogla verjeti, kako neverjetno je bilo njuno prvo srečanje.

Da sta se Blaž in Kristina ujela, je bilo moč opaziti že v oddaji, kjer je svoje občutke in simpatijo potrdil tudi Blaž. "Do zdaj sem mislil, da ljubezen na prvi pogled ne obstaja, a sem se očitno motil," je z nasmeškom, ki se je raztezal od ušesa do ušesa, povedal Sanjski moški.

Pogledi deklet, ko je Kristina v šov vstopila kot nevesta in tako ostalim tekmovalkam 'prevzela' zmenek ena na ena, so govorili zase, a Kristina pravi, da so jo lepo sprejele: "Dekleta so me sprejela zelo dobro. Mislila sem, da bo več ljubosumja in zamer, ker sem jim nekako prevzela zmenek, ampak so razumele in smo se kar 'poštekale'."