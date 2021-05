Lara o provokativnih fotografijah: Ne objavljam vsebine s popolno goloto

Pia Gavrič je na zadnjem skupinskem zmenku Sanjskemu moškemu Gregorju Čeglaju zaupala precej podrobnosti o novinkah, ki so vstopile v bitko za njegovo srce. Ko mu je omenila, da naj bi se Lara Goršek Kos tako kot Ana Pusovnik ukvarjala z erotično fotografijo, je bil Sanjski moški precej presenečen, pozorni gledalci pa tudi. A Lara je iskreno povedala, da ni šlo za pomoto: “ Res je, imam svoj profil, na katerem je možno videti provokativne, seksi vsebine. Ne objavljam vsebine s popolno goloto in tega se držim. Sicer pa – to je erotika, prodaja fantazije. Ljudje vse skupaj radi enačijo s pornografijo. Pa naj, to ni moj problem. Meni je pomembno, da ljudje, ki so mi blizu in jih imam rada, razumejo in me podpirajo. To je vredno več od nesramnih in negativnih komentarjev ter tračev, ki jih slišim ali preberem. ”

Presenetila je tudi s tem, da so ji slabi odnosi med dekleti tako zelo prišli do živega, kajti v šovu Kmetija se je znašla v še večjih dramatičnih vrtincih. Lara: “Ni primerjave med Kmetijo in Sanjskim moškim. Že res, da smo se na Kmetiji ogromno kregali, ampak stvari smo si povedali v obraz, komunicirali smo, pa čeprav na nivoju, ki včasih res ni bil primeren. Ampak smo tudi delali in se kregali tudi o tem (smeh), energijo smo porabili, zvečer smo šli utrujeni spat in niti ni bilo volje za razmišljanje. Tu pa smo imele ves ljubi dan čas govoriti, 'tračariti', opravljati ... In nekatere so to res počele na profesionalno nesramni 'žleht' ravni. Njim se najbrž ne zdi nič narobe s tem ali pa se jim vsaj ni zdelo, ampak kamere posnamejo in pokažejo gledalcem, kaj se je dogajalo. In žal je oddaja prekratka za vse nesramnosti, ki so se dogajale. Najbrž mi niti ni treba poudariti, kateri lepi dami sta bili najhujši, kajne? Besede bolijo, nekatere odrasle, zrele, samozavestne in izkušene ženske bi morale resno razmisliti, preden odprejo usta in iztegnejo jezik.” In s tako negativnimi ljudmi se noče ukvarjati. Lara: “Raje imam okoli sebe majhen krog 'pozitivčkov', s katerimi sem lahko to, kar sem, kot pa da sem v neki veliki 'čredi' in sledim navodilom alfe ter pazim, da se ji ne zamerim, da me ne bi izločila in poslala na tnalo.”