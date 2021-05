Lara: Moje ljubezensko življenje je čista drama

Lara Goršek Kos se je hitro zagrela za Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, a se je enako hitro tudi ohladila. Po koncu snemanja se je odločila za novo tetovažo, ki jo je posvetila svojemu ljubezenskemu življenju v upanju, da se ne bo več zaljubljala v omejene moške.

Lara Goršek Kos se je od Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja poslovila, potem ko mu je iskreno povedala, da ne želi imeti svojih otrok. Občutek je ni varal in na ceremoniji res ni dobila vrtnice, Gregor si namreč zelo želi postati prav to, torej biološki oče. Lara: “Razumem njegovo stališče, a tu očitno nisva kompatibilna in ni mi žal za to. Mi je pa žal, da mi ni dal priložnosti in me zares spoznal. Nekako se mi zdi, da si je o novinkah ustvaril mnenje na podlagi besed nekaterih opravljivk v hiši, saj je notri ostala zgolj Tjaša, ki pa je bila prisotna na tistem zmenku, ko je Gregor slišal največ o nas. In glede tega mu je Sandra zelo dobro povedala na današnji ceremoniji vrtnic. Bravo za pogum, Sandra!”

icon-expand Lara med slovesom od Gregorja FOTO: POP TV

Lara prizna, da se je za Gregorja hitro ogrela, a se je enako hitro tudi ohladila. Lara: “Na prvi pogled je tip fantastičen. Ko pa sem ga malo spoznala, sem hitro ugotovila, da so najine skupne točke zgolj na papirju. Zdaj, ko spremljam oddajo, pa dobivam samo potrdila o tem. Dejstvo je, da novinke, razen Tjaše, ki jo je imel možnost osebno spoznati, nismo imele možnosti pri Sanjskem kranjskem. On je poslušal govorice in jim očitno tudi verjel, ter najbrž ni imel potrebe, da nas zares spozna. Po eni strani ga razumem, že s prvotno zasedbo deklet je imel kar nekaj drame, a vseeno se mi zdi malo za malo. Imam pa tudi občutek, da precej igra pred kamerami in da mu je vse skupaj bolj avantura, kot pa neko resno iskanje ženske, ki bi mu rodila otroke (smeh).”

icon-expand Lara o Tjaši: "Taka, ta prava Francozinja." FOTO: POP TV

Ko se je poslavljala od Sanjskega moškega, mu je položila na srce, naj bo previden, kako bo izbiral med dekleti. Katero dekle bi mu torej odsvetovala in katera bi bila primerna zanj? Lara: “Uf, to je njegova stvar. Po mojem mnenju je večina deklet premladih zanj. Naj izbere s srcem, a naj ne pozabi na glavo ... Sem pa precej prepričana, da za marsikatero dekle ni tako zagret, kot je ona zanj. Laura, recimo.” Toda glede Tjaše je bila zelo kritična, kar je presenetilo marsikoga. Komentatorji iz oddaje Vrtnice in vino so se denimo spraševali, ali so kaj spregledali. Lara: “Tjaša je bila v šovu do mene osebno hinavka, z mano je bila nekaj, z Leo nekaj, z ostalimi puncami je bila spet drugačna, in ko so se vklopile kamere, spet drugačna (smeh). Taka, ta prava Francozinja ... Sama ji zamerim, ker je za mojim hrbtom govorila o meni, z mano pa je bila taka ‘pocukrana’, polna lepih besed, hkrati pa je govorila, kako je ona nevtralna in z vsemi dobra ter povsod pomalem. Bonus za trud, minus za izvedbo. Se mi pa zdi, da v realnem svetu res ni slaba ženska in da bi bila, roko na srce, vsaj na papirju, idealna za Gregorja. Ali pa celo malo predobra zanj.”

icon-expand Lara je ponosna na Leo, ki je zavrnila vrtnico. FOTO: POP TV

Lara vrtnice ni dobila, Lea jo je v isti oddaji zavrnila, ker ni želela ostati brez nje, v družbi deklet, ki ji niso bile po godu. Lara pravi, da je bila ponosna nanjo: “Malo sem ponosna zaradi Leine odločitve, tako malo mi je na ego pihnilo. (smeh) Z Leo sva si imeli vedno veliko za povedati, pri nama je pogovor stekel tako o zunanjem življenju kot tudi o dogajanju v šovu. Ni nama bilo dolgčas in res sva imeli to povezavo. In super razmišljanje ima, lahko se je pogovarjati z njo, smejati, biti pozitiven. To cenim.”

icon-expand Lara z novo tetovažo, ob njej artistka Karin Kokalj. FOTO: osebni arhiv

Za konec nas je seveda zanimalo, ali je v njeno življenje vstopil drug sanjski moški? Lara: “Ah, moje ljubezensko življenje je čista drama (smeh). To, da ne želim svojih otrok, očitno moškim sporoča, da sem neresna. Pa nisem, le vem, kaj želim in česa ne.” Zato si je po koncu snemanja zaželela novo tetovažo, ki jo je posvetila svojemu ljubezenskemu življenju. Lara: “Že dolgo sem si želela novo tetovažo in v šovu sem dojela, kakšno želim. No, približno ... Če bi mi artistka narisala mojo skico, bi bilo bolj žalostno (smeh), zato sem svojo željo zaupala Karin Kokalj, ki mi je oblikovala čudovito tetovažo treh sovic s knjigo, ki nekako predstavljajo mene. So na spodnjem delu leve roke, blizu srca, in upam, da mu bodo znale prišepniti kakšno modrost, da se ne bo srce spet zatrapalo v kakšnega 'idiota', ki vidi samo sebe. (smeh) Malo heca in malo resnice. Karin mi je pred dvema letoma na roko vtetovirala spomin na pokojnega konja Arčija, zato sem ji tudi tokrat popolnoma zaupala pri izvedbi. Iskreno, glede na lokacijo sem bila prepričana, da bom jokala kot dež, veliko ljudi me je namreč strašilo, ker naj bi na tem mestu res bolelo, ampak artistka je res profesionalna, zato je vse potekalo brez problemov in solz. Če pa je kakšen učinek sovinih modrosti, pa še ne vem (smeh).” Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.