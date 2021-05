Lara ni dobila vrtnice, Lea jo je zavrnila

Sanjski moški Gregor Čeglaj je na tri enake zmenke povabil tri dekleta, a nobeno ni dobilo vrtnice. Slednjo je na ceremoniji zavrnila Lea Zupančič, posloviti pa se je morala Lara Goršek Kos.

Gregorja Čeglaja je zanimalo, kako se bodo različna dekleta odzvala na enake situacije, zato jih je povabil na tri identične zmenke. Po Lauri je vabilo prejela Mary, v njem pa je zapisal: “Ljubezen premaga vse ovire. Če si pripravljena biti ob meni v dobrem in slabem, te vabim na dogodivščino v dvoje.” Gregor je s seboj prinesel fotoaparat, ki mu ga je podarila ob njunem prvem srečanju. Ko je voznik povedal, da ima težave s pnevmatiko, je Mary komentirala: “A zato ste me pripeljali, da vam zamenjam gumo?”

icon-expand Mary ni bila pretirano vesela, ko je bilo treba zamenjati pnevmatiko. FOTO: POP TV

Peter Poles je medtem prinesel še tretje vabilo, v katerem je Gregor zapisal: “Nikoli ne veš, kaj te čaka za vogalom, a nič ni težko tistemu, ki ljubi.” Bilo je namenjeno Sandri, ki je bila povsem na trnih. Toda limuzina ji ni bila všeč, sprva tudi ni hotela pomagati pri menjavi gume. Sandra: “Jaz sem dama.” A sta se obe dekleti nato le potrudili.

icon-expand Sandre limuzina ni navdušila, menjava pnevmatike še manj. FOTO: POP TV

Mary je uživala med vožnjo z gliserjem, počutila se je zelo varno, toda Gregor ni začutil nobenih iskric. Ko ga je natakarica osvajala, je Sandra začudeno vprašala: “Kdo je na zmenku? Jaz ali ona?” Povedala je, da je bila včasih zelo ljubosumna, sedaj pa nima več agresivnih izpadov, ob čemer se je Gregor malce zamislil. Dodal je, da je med njima samo prijateljska energija, njena bližina mu ni bila prijetna. Presenetila ga je tudi Mary, ko je natakarici, ki ga je želela brisati tam spodaj, iz rok iztrgala krpo. Mary: “Okej, mislim, da je to šlo malo predaleč.”

icon-expand Gregor, ko je slišal za Sandrine agresivne izpade. FOTO: POP TV

Mary je nato zaupala Gregorju, da je želela ustvariti svoj posel, a se ji finančno ni izšlo. Mary: “V resnici sem ostala brez vsega.” Takrat je zajokala, povedala je, da o tem ne želi govoriti pred kamero, a je nadaljevala: “Ker nočem, da bi moji starši izvedeli, kako zelo sem se vznemirjala. Bila sem resnično brez vsega, vse sem morala prodati.” A je dodala, da je iznajdljiva, da sta jo rešili dve službi in da se je iz izkušnje veliko naučila. Gregor jo je na koncu objel, ugotavljal je, da morda le ni tako hladna in da ima nežno plat. Gregor: “Imam občutek, da je bila v življenju zelo ranjena, da je okoli sebe postavila tak ščit.”

icon-expand Mary je pokazala svoja čustva, ko je govorila o bitkah za preživetje. FOTO: POP TV

Sandra se je prva vrnila z zmenka, a ni pokazala nobenega navdušenja nad njim. Nato se je vrnila še Mary in ugotovili sta, da sta bili na identičnem zmenku. Kmalu zatem je prišla še Laura in ko je začela opisovati svoj zmenek, so dokončala kar dekleta. A Laure to ni ustavilo, zdelo se ji je, da imata z Gregorjem veliko stvari skupnih. Nina Radipa je komentirala, da živi v iluziji.

icon-expand Laura je vsa presrečna razlagala o zmenku. FOTO: POP TV

Sandra je bila razburjena, ko je izvedela, da je Gregor ostala dekleta spraševal o njej, zato ga je na zabavi prosila za pogovor. Nina: “Joj, ko bi on vedel, kaj ga čaka.” Sandra mu je takoj očitala, da je o njej spraševal ostala dekleta: “Predvidevam, da si zrel moški in da ne boš spraševal Laure po mnenju o meni ... To se mi zdi nepošteno.” Gregor ji je povedal, da mu je veliko deklet zaupalo, da ni prišla zaradi njega, in od tod njegovo poizvedovanje. Sandra jezno: “Kako sem jaz lahko na prvo žogo tu zaradi tebe? Sploh te ne poznam.” Gregor: “Se strinjam, ampak če mi ti po 14-ih dneh še vedno rečeš, da si tu zaradi svojega kanala, je to drugače.” Nato je zatrdila, da ima 'čiste namene', da pa bo razumela, če ne bo dobila vrtnice.

icon-expand Sandra je bila strašno jezna na Gregorja. FOTO: POP TV

Lara je Gregorju iskreno povedala, da noče imeti svojih otrok, ker se ji svet, v katerem živimo, ne zdi lep. Ne bi pa imela težav s posvojitvijo otroka, ki mu ljubezen ni bila dana. Gregor ni presenetil z izjavo: “Imeti svojega je pa po mojem mnenju nekaj posebnega.” Lara je zato pričakovala, da ne bo dobila vrtnice: “Nekje je moški, ki me bo znal sprejeti takšno, kakršna sem, in vem, da bova srečna.” A zaradi tega je Lea napovedala, da ne bo sprejela vrtnice, saj da ne želi ostati sama med dvoličnimi dekleti. Lea: “Jaz ne bom tukaj s temi zmešanimi ženskami, med katerimi je ena večja hinavka kot druga.”

icon-expand Lara ne želi imeti svojih otrok, Gregor pa. FOTO: POP TV

Polona je nato zgrabila priložnost in Gregorja povabila na pogovor na samo. Povedala mu je: “Nikamor me ne povabiš, ne na skupinski zmenek, nikamor ... Mislila sem, da si že pozabil, da obstajam.” Povedala je tudi, da je hotela prej pristopiti, a so jo druga dekleta prehitela. Vprašala ga je, kaj meni o njeni starosti, ki jo je Gregorju v Logarski dolini izdala Mary. Pohvalil jo je, da se obnaša zelo zrelo za svoja leta, da pa mu je prišlo na ušesa, da sta se z Mary sprli. Polona: “Stojim za tem, kar sem naredila. Ni mi žal za to.” Zaskrbelo ga je, ko je slišal, da v realnem življenju prepir ne bi ostal samo pri besedah.

icon-expand Polona je presenetila z izjavo, da njeni prepiri ne ostanejo samo pri besedah. FOTO: POP TV

Njun pogovor je zmotila Kaja, kar se Poloni ni zdelo pošteno, a je vseeno odšla. Ko se je vrnila med dekleta, jim je sporočila: “Pravi čas je prišla, da vas ne bo skrbelo, da nisva razčistila stvari.” Lauri se ni zdelo prav, da je Kaja zmotila njun pogovor, saj je imela z Gregorjem že veliko priložnosti za to. Tudi Ani se je Kajina poteza zdela hinavska, menila je, da se je s tem osramotila.

icon-expand Lea je napovedala, da ne bo sprejela vrtnice. FOTO: POP TV

Nato je njun pogovor zmotila Lea in Gregorju naravnost povedala: “Jaz ne bom vzela vrtnice, če mi jo boš dal.” Pojasnila je, da se med dekleti ne počuti dobro, in če bo šla Lara, ne bo imela več nobene prijateljice. Poleg tega jo je zmotilo to, da Gregor vsaki pove, da je posebna, česar Sanjski moški ni zanikal, kajti vsako dekle je drugačno in s tem posebno. Leino pogojevanje je primerjal z otročjimi igricami. Lara pa jo je razumela. Povedala je, da se nekatera dekleta obnašajo povsem drugače, ko niso pred kamerami.

icon-expand Lea na ceremoniji vrtnic, tik pred slovesom. FOTO: POP TV

Nato je prišel čas za ceremonijo. Gregor je vrtnice namenil Ani, Tjaši, Pii, Lauri in Nini Radi. Nato je poklical Leo, a ni želela sprejeti vrtnice in se je poslovila. Sprejele pa so jo Nina Savnik, Polona, Kaja in Mary, zadnja je bila Sandra. Lara je tako ostala brez vrtnice. Gregorju se je zahvalila za priložnost. Povedala je, naj bo previden, katera dekleta bo izbral, saj nekatera niso iskrena. Tjaši je povedala, da ne želi njenega objema, saj da ne potrebuje zaigranih objemov, in dodala: “Ne pozabi, kamera vse posname.”

icon-expand Lara je Gregorju položila na srce, naj dekleta izbira previdno. FOTO: POP TV

