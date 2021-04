Larina luč: S pravilno miselnostjo pogosto dosežemo čudeže

Lara Mlaker bo to soboto skupaj s še sedemnajstimi dekleti stopila pred Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja . Šele takrat se bo začelo tisto pravo spoznavanje, kajti fotografije in predstavitev v medijih so premalo, pravi. Lara: “ Kako dobro sploh lahko spoznaš oziroma oceniš človeka na podlagi predstavitve v medijih? ” Si pa je že ogledala in ocenila konkurenco: “ Punce so simpatične, vsaka po svoje je edinstvena. Komaj čakam, da jih spoznam. ”

Larino življenje je zaznamoval dogodek v zgodnjem otroštvu. Lara: “Odraščala sem brez biološkega očeta, saj se je po mojem rojstvu umaknil. S tem sem bila prikrajšana za občutek prave prve brezpogojne ljubezni med očetom in hčerjo in za prikaz, kaj pravzaprav je ljubezen in kakšnega partnerja si želim. Mnenje sem si morala oblikovati sama, zato se včasih še vedno iščem."Prvi koraki v svet ljubezni so bili zato še bolj negotovi in kot najstnica se je znašla v toksični zvezi. Lara: “Menim, da se skoraj vsako dekle znajde v njej, ko tipamo, raziskujemo ter se učimo ljubezni in odnosa. Začetek je po navadi nevede toksičen–zame to pomeni, da ni zaupanja, prisotnega je ogromno ljubosumja in s tem pride do prilastitve osebe. Ko se znajdemo v takšni zvezi, smo naivne in nas je strah oditi, ko se osebe navadimo. To ni ljubezen, ampak navada. Veliko prepirov zaradi teh stvari vodi v izgubo lastne podobe, samozavesti ... To pa ne more biti osnova resne zveze.” In enako velja tudi za neiskrenost, ki je v zvezi ne bi trpela. Lara: “Jasno je, da težko poglabljamo odnos z osebo, za katero čutimo, da ni iskrena–bodisi prijateljski ali partnerski.”