Lauri Beranič se je med snemanjem nedeljske oddaje Sanjski moški verjetno pošteno kolcalo. Kaja Casar in Anja Širovnik sta jo med pogovorom na samem namreč dodobra obrali. Povedali sta, da si samo domišlja, da je Gregorjeva sorodna duša in da sta si usojena. Izpostavili sta Laurino prepričanje, da ju z Gregorjem družijo enake korenine in želja po potovanjih, kar pa po njunem mnenju velja skoraj za vsa dekleta. Na koncu sta jo označili za naivno in dodali, da bodo ob njenem slovesu tekle solze. Laura: "Kaja je zadnja oseba, ki bi lahko komentirala, kdo je v oblakih in kdo ne. Glede na to, da je meni na samem neštetokrat potožila, da še nikoli ni imela resne zveze, da je noben moški ni jemal resno, da z Gregorjem nimata več skupnih tem in da jo skrbi, da on o njej ve že vse. In glede na to, da ona res nima izkušenj z dolgoletnimi zvezami, ne ve, kako določene stvari funkcionirajo, mislim, da je zadnja, ki lahko te stvari komentira." Anjo je Gregor za njen rojstni dan povabil na zmenek, na katerem je dobila vrtnico, a tudi ona je po Laurinih besedah za kamerami vseskozi iskala njeno potrditev. Laura: "Pred vsako ceremonijo je bila živčna, in me je spraševala: Kaj misliš, kaj bo? Vedno sta potrebovali moje mnenje, ker sta zaupali moji presoji, zdaj pa ne razumem, zakaj sta me prosili za nasvete, potem pa sta izjavili, da sem jaz v oblakih."