Lea dobiva veliko ženitnih ponudb, a tisti pravi še ni vstopil v njeno življenje

Lea Zupančič je tisto dekle, ki je uspelo na zmenku do solz nasmejati Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja . In če ga ni prepričala s talentom za notranje opremljanje, ga je vsekakor s svojim smislom za humor. Toda veselje, da ostaja v šovu še naprej, ni dolgo trajalo. V družbi deklet se ni počutila dobro, ujela se je le z Laro Goršek Kos . In ko je kazalo, da se bo slednja morala posloviti, se je začela poslavljati še sama.

Gregorju je med slovesom povedala, da nista za skupaj, med tem pa ni mogla povsem skriti treme in se ji je tu in tam zatresel glas. Lea: “Vsekakor je bil neprijeten občutek, ko sem to morala povedati Gregorju.” Toda Sanjski moški ni bil presenečen, verjetno tudi zaradi tega, ker mu je svojo namero že najavila. Bolj so bila presenečena dekleta, ki so bila glaven razlog za njen odhod. Na vprašanje, katero dekle je po njenih ocenah neiskreno oziroma dvolično, Lea odgovori: “Če bi začela naštevati, dolgo ne bi končala seznama.” Najbolj primerno dekle za Gregorja je po njenem mnenju lepa nogometna sodnica, Kaja Casar.