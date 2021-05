Lea je nasmejala tudi komentatorje, le Nuša bi potrebovala podnapise

Ko so dekleta čakala na novo Gregorjevo vabilo na zmenek, so komentatorji navijali za to, da bi bilo namenjeno Sandri . Maruša o tem, da Mariborčanka še ni dobila prave priložnosti: “ Pa glej, kako je luštna. ” Milici pa se je zdelo prav, da se je Sanjski moški odločil spoznati nova dekleta.

Ko se je začela zabava in so dekleta okupirala Gregorja, sta Maruša in Luka dobila občutek, da gledata telenovelo. Bojana: “Če je Polona imela svoj načrt, bi ta svoj načrt morala realizirati ... To so te stvari, ki tem puncam manjkajo. To so te življenjske izkušnje, borba za tisto, kar hočeš.” Ostalim komentatorjem pa se je zdela taktična igra deklet nesramna in Maruši je bilo hudo za Polono, ker ni dobila priložnosti za pogovor z Gregorjem.

Ajla in Nuša sta bili začudeni, ker se je poslovila Sara, vsi pa so bili zadovoljni, ker se je morala posloviti tudi Carmen. Nuša: “Jaz sem kar zadovoljna z Gregorjem. Lepo ven meče.” Ajla: “Samo še Mary bi moral ven dati.” Luka pa je za konec oddaje svojo Marušo razveselil z rdečo vrtnico. Maruša je bila ganjena: “Kar malo mi gre na jok.”