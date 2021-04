Lepo nogometno sodnico bolj kot videz Sanjskega moškega zanima njegovo srce

Kaja Casar je takoj pritegnila pozornost Sanjskega moškega, saj je nogometna sodnica na njuno prvo srečanje prišla z žogo. Med spodletelim preigravanjem se ji je Gregor Čeglaj zdel prisrčen, všeč ji je tudi vizualno, a bolj kot videz je zanjo pomemben karakter.

Kaja Casar bo osvojila srce Gregorja Čeglaja. Tako so stavili nekateri komentatorji iz oddaje Vrtnice in vino, ko je na njuno prvo srečanje prinesla nogometno žogo. Sanjski moški namreč igra nogomet, Kaja pa je nogometna sodnica. Ideja, da bi se mu predstavila na tak način, se je rodila med pogovorom z ustvarjalci šova. Kaja: "Seveda sem bila takoj za, zakaj pa ne, če pa je nogomet res velik del mojega življenja in ena od stvari, za katero sem vedela, da nama je z Gregorjem skupna. Hkrati sem vedela tudi, da bo prišlo veliko različnih deklet in sem tudi zato hotela narediti dober prvi vtis, da mu ostanem v spominu."

Zanimivo pa je bilo, ker Gregorju v njeni prisotnosti nekako ni šlo od nog, izraz na njenem obrazu pa ni ravno pričal o pretiranem navdušenju. Na vprašanje, ali jo je morda malo razočaral ali se ji je zdel prikupen, ker je imel tremo, odgovori:"Ta ‘kritičen’ pogled je bila bolj moja trema, saj sem bila prvi večer res zelo živčna, ker nisem vedela, kaj pričakovati, hkrati sem upala, da v petkah ne padem, da žogo podam točno njemu pred noge, in da ne pozabim, kaj hočem povedati. (smeh) Moram pa povedati, da sva bila res neprimerno oblečena za nogomet. Zaradi treme je bil prisrčen, saj se je res trudil, da bi mu uspelo, in mu na koncu tudi je, vendar sem jaz že odšla v hotel. Upajmo, da bova dobila priložnost zaigrati skupaj in pokazati, da brez treme in v primernih oblačilih oba veva, kako igrati nogomet (smeh)."

In morda bo prav takrat med njima preskočila iskrica, če seveda še ni. Gregor vizualno povsem ustreza njenemu opisu sanjskega moškega, a Kaja bi rada videla še v njegovo srce. Kaja: "Pri moških mi je bolj pomemben karakter, vendar bi lagala, če bi rekla, da mi je vseeno, kako je videti. Menim, da je vizualnost tisto, kar te pritegne, zaradi karakterja pa ostaneš. Gregor definitivno ustreza mojemu opisu. To, da je športnik, mi je res najbolj pomembno, saj je šport velik del mojega življenja, temni lasje in tetovaže pa dajo še samo tisto piko na i."

A je pot do Gregorjevega srca še dolga in na njej veliko ovir v obliki pisane konkurence lepih in simpatičnih deklet. Kaja: "Konkurenca je definitivno velika, sploh zato, ker smo si dekleta res zelo različna, in je vse odvisno od tega, kaj je všeč Gregorju in s katero se bo najbolj ujel. Všeč mi je, da je vsaka posebna na svoj način. Jaz bom taka, kot sem, saj se nikoli ne bi spreminjala samo zato, da bi bila drugim všeč. Nisem konfliktna oseba in res ne maram drame, zato se bom, če mi katera od deklet karakterno ne bo odgovarjala, raje umaknila drugam."

Pa čeprav ima lepotica iz Murske Sobote zelo trdo kožo. Tudi Gregorju je že zaupala, da je med sojenjem na nogometnem igrišču deležna zelo grdih komentarjev. Kaja: "Ko se podaš v sojenje, moraš biti res pripravljen preslišati vse vrste žaljivk. Vendar se na to ne moreš predhodno pripraviti, je pa res, da s tekmami dobiš trdo kožo in si žaljivk več ne jemlješ k srcu, čeprav jih še vedno ni lepo slišati. Po eni strani jih čisto razumem, saj sem bila tudi jaz na strani igralke in gledalke tekem, in vem, kako je, ko si v teh vlogah in ‘padeš v tekmo’. Vseeno mi pa ni jasno, kako se ti moški ne zamislijo nad svojimi besedami in premislijo, kako bi bilo, če bi kdo to kričal na njihove hčerke, partnerke, žene ... Navsezadnje smo vsi ljudje in vsi delamo napake, vendar sploh na tekmah manjših otrok ne razumem tega, ko se, namesto da bi spodbujali svoje otroke, raje derejo na sodnike."

Seveda je deležna tudi lepih komentarjev, kajti nekatere igralce kljub žaru igre pritegne njena lepota. Kaja:"Tudi taki komentarji se najdejo. Nimam nekega posebnega spomina, saj med tekmo ni časa za te stvari. (smeh) Definitivno pa tu in tam slišim kakšno pohvalo, enkrat mi je en igralec povedal, da bi bil ves čas v offside-u, če bi igral na moji strani igrišča."