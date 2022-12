Ljubezen kratkega roka, Blaž in Kristina sta se razšla

Po končanem snemanju Sanjskega moškega, kjer je v finalu Blaž Kričej Režek svojo zadnjo vrtnico podaril Kristini, sta se 20-letna Celjanka in 23-Ljubljančan odločila ljubezni dati priložnost. Žarometi so se ugasnili, kamere umaknile in nastopilo je obdobje preizkušnje – odnos v resničnem svetu. Zaljubljenca sta se posvetila eden drugemu, a dobrih 14 dni po končanem šovu se je moral Blaž odpraviti na delo na jahti, kjer je prebil dolgo poletje. To pa je terjalo svoj davek: Blaž in Kristina nekaj mesecev po posneti finalni oddaji nista več par.

icon-expand Blaž Kričej Režek in Kristina Miler FOTO: POP TV

Kako Blaž komentira finalno oddajo? Oglejte si v četrtek ob 6:00 na 24ur.com v spletni oddaji Sanjski moški: Osebno.

Sanjski moški Blaž Kričej Režek je na romantičnem popotovanju resničnostnega šova spoznal vsega skupaj 21 deklet. Štiri dekleta so prišla kasneje in ena od teh je bila tudi Kristina Miler, ki je na koncu osvojila Blaževo srce in si s tem pridobila njegovo zadnjo vrtnico.

20-letnica je 23-letnega Sanjskega moškega prvič spoznala v poročni obleki, kar je bila prav posebna izkušnja za oba in zdi se, da se je zgodila ljubezen na prvi pogled. "Že, ko sem jo prvič videl, me je popolnoma sezula," je za 24ur.com z nasmeškom na obrazu povedal Blaž takoj po končanem snemanju šova: "Takrat sem se hotel zahvaliti casting ekipi, da jo je pripeljala."

"To je bilo prvič v življenju, da sem bila oblečena v poročno obleko in bila je prekrasna. Počutila sem se kot princeska, ki ima svoj trenutek," je po prvem zmenku za naš portal povedala Kristina in dodala, da je bilo zaradi obleke težje prvič stopiti pred Blaža: "Zato je bila prisotna dodatna trema, a je minila, ko sem videla njega." Že na prvem zmenku sta se pogovarjala, kot da se poznata že dlje časa in ne le nekaj minut. In čeprav sta imela prvi zmenek pred kamerami, se je med njima že prvi večer vnela iskrica, ki je ostala vse do konca šova.

Po nekaj tednih snemanja in po koncu šova pa je Kristina povedala, da je bila tik pred koncem zelo živčna in dodala, da je vedno imela v mislih, da morda pa na koncu dneva ne bo izbral nje. "Prepustila se bom Blažu in bom pustila, da naju ljubezenska pot popelje, kamor naju bo popeljala," je po šovu povedala Kristina, Blaž pa je takrat povedal: "Našel sem začetek ene zgodbe, ki bo verjetno ljubezenska zgodba." Ljubezenska zgodba brez pravljičnega konca Snemanje Sanjskega moškega se je končalo konec junija, kar pomeni, da se je Blaževa sezona dela ravno začela. Takoj po končanem šovu sta Kristina in Blaž ljubezni dala priložnost, a žal je Blaževa odsotnost zaradi dela terjala svoj davek. Njuna pravljica ni obstala in zaljubljenca, ki sta simpatijo našla v resničnostnem šovu, nista več skupaj.