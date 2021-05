Luka Maruši: Če te takole dvignem, je pa konec

Ocene psihološke astrologinje Teodore Erhatič so pritegnile pozornost komentatorjev iz Vrtnic in vina . Toda Nuša pri opisu Anje ni vedela, kaj pomeni beseda 'snobovsko'. Nuša: “ A je ta beseda sploh v SSKJ? Tega jaz, ki sem z Vranskega, ne poznam. ” Ko je slišala še za besedo 'guru', pa je povedala, da bo naslednjič res prinesla slovar.

Ob omembi direktnosti in ostrine, po kateri slovi Mary , je Bojana resno dodala: “ Ta ostrina ni samo ostra, je tudi groba. ” Nuša je izjavila, da včasih preveč pove: “ Tako kot čili. ” Bojana pa je nadaljevala: “ To ni komunikacija, to je dirigiranje. Ona se pogovarja tako, da na pol ukazuje. ” Milica: “ Kompromisov ne bo sklepala. ”

Ko je Sanjski moški zgrabil Anjo in jo odnesel v bazen, se je prebudila Lukova domišljija. Glede na podatek, da Gregor dela v farmaciji, ga je prešinilo: “Po mojem ne prestavlja tablet, on nosi stroje ... Zagrabi, pa ga nese na drugo stran.” In ko jo je kasneje dvignil še v bazenu, je Luka pripomnil: “Če te takole dvignem, je pa konec.” Z njegovim križem namreč. Maruša je napovedala, da bo Anja v finalu, Ajla in Nuša pa sta jo uvrstili v peterico favoritk.