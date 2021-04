Luka o mišicah Sanjskega moškega: Ali ima to narisano?

Komentatorji so bili navdušeni nad prvim zmenkom Gregorja Čeglaja in Pie, a je bil Luka hkrati deležen očitkov, saj je Marušo na njunem prvem zmenku peljal v menzo. Ženskemu delu komentatorske zasedbe pa je pogled na Sanjskega 'Adama' pospešil srčni utrip.

Komentatorji oddaje Vrtnice in vino so se strinjali, da je bil prvi zmenek v dvoje res nepozaben. Sanjski moški Gregor Čeglaj se jim je zdel pravi frajer, Milici in Bojani pa je bila všeč tudi Pia, saj ne skriva svojih občutkov, le ob njeni angleščini sta si želeli podnapise. Toda Maruša se je spomnila na prvi zmenek z Luko in mu očitala: “Kam si me peljal? V menzo.” Luka pa: “Kaj ti je pa manjkalo? Daj, povej, a si se najedla?” Kasneje mu je še očitala, da je v 15 letih zveze ni peljal na zmenek, Luka pa je modro molčal.

icon-expand Bojana in Milica sta bila navdušeni nad romantičnim zmenkom Pie in Gregorja. FOTO: POP TV

Nekaj minut kasneje je Maruša že občudovala Gregorja in Pio, ko sta se odpravljala na večerjo: “Kako sta lepa.” Za vse komentatorje je bil zmenek v Botaničnem vrtu Sežana z živo glasbo vrhunec večera. Nuša: “Je to v Sloveniji? Kje to skrivajo? Tudi jaz bi šla.” Bojana in Milica pa sta priznali, da jima ob vsej romantiki gredo kocine pokonci. Zdelo se jima je, da ni bilo pravih iskric ne z ene ne z druge strani.

icon-expand Prizor, ob katerem so komentatorke obnemele. FOTO: POP TV

Komentatorski pari so bili kritični do Sanje in njenega obnašanja do Jasmine, kasneje pa še do Gregorja na poročnem fotografiranju. Milica in Bojana sta povedali, da bosta razočarani tudi nad Sanjskim moškim, če je ne bo izločil. Srčni utrip ženskega dela komentatorske zasedbe pa se je v hipu pospešil, ko so zagledale Gregorja v Adamovih oblačilih. Luka o njegovih mišicah: “Ali ima to narisano?” Maruša: “Ti si narisan.”

icon-expand Ajla in Nuša, ko sta zagledali Gregorja. FOTO: POP TV

Pohvalili so Polono, ki je dostojanstveno odigrala vlogo drevesa, ni pa jim bilo všeč, kako je Marykritizirala ostala dekleta. Milica in Bojana sta se strinjali, da včasih “jezik prehitro melje”. Zdelo se jima je, da si Mary želi pozornosti. Povedali sta še, da leta ne bi smela predstavljati ovire v ljubezni, na koncu pa sta se čudili nevoščljivosti deklet, ko jim je Polona pokazala vrtnico. Milica: “Čeprav drugega pri toliko ženskah na kupu ni za pričakovati.” Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri, obakrat sledijo Vrtnice in vino. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.