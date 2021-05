Luka zaradi Elenine izločitve posumil, da ima Sanjski moški težave z vidom

Komentatorji iz Vrtnic in vina so bili kritični do Carmen Osovnikar. Milica in Bojana sta menili, da provocira in ponižuje ostala dekleta. Ko se je poslovila Elena Costrov, pa je Luka posumil, da ima Gregor Čeglaj morda težave z vidom.

Komentatorji iz Vrtnic in vina so pozdravili Tjašino odločitev, da za zmenek s Sanjskim moškim izbere Anjo. Maruša je bila prepričana, da je Velenjčanka med petimi Gregorjevimi favoritkami, ostali komentatorji pa so menili, da je vprašanje glede favoritk postavila veliko prehitro. Luka in Maruša sta se še spraševala, kako bo Gregor reagiral, ko bo izvedel, da je Polonastara 18 let.

icon-expand Milici in Bojani je bilo všeč, ko se je Anja zoperstavila Carmen. FOTO: POP TV

Luka in Maruša sta napovedala tudi, da gresta domov Sanja in Carmen. Maruša o Sanji: “Če je ne bo poslal domov, potem je pa bedak.” Milica in Bojana sta imeli občutek, da bo Carmen res šla domov, za Pio pa so komentatorji povedali, da bi se morala naučiti brzdati. Zdelo se jim je, da jo že preveč načenja ljubosumje. Vsi so se razveselili, ko sta Nina Savnik in Gregor končno šla na pogovor na štiri oči. Ajla in Nuša sta se strinjali, da se mu je zelo lepo predstavila. Ajla je napovedala, da ne bo šla domov. Za razliko od Nine pa Ana ni prepričala komentatorjev, zdelo se jim je, da je v šov res prišla zaradi samopromocije.

icon-expand Začudeni pogledi FOTO: POP TV

Vsi so zastrigli z ušesi, ko je Gregor omenil, da ima s Pio prijateljski, sproščen odnos. Nuša je ocenila, da je Pia ‘odštekana’ in da bo moral njen fant biti na njenem nivoju. Ko je Maruša omenila, da sta bila z Luko sprva prijatelja, je ta nadaljeval: “Uuu, en dan. To je bilo pa res dolgo prijateljstvo.” Čudili pa so se nad obnašanjem Carmen, ko je ta napovedala, da bo Gregorju razkrila vse o ostalih dekletih. Maruša: “Kaj pa je z njo?” Bojana: “To je bila zdaj ena velika provokacija.” Tudi Milica je menila, da njeno obnašanje ni primerno. Strinjali so se, da je Carmen napadla Anjo in ne obratno. Milica: “Ponižuje dekleta, izliva strup. To je neka njena maščevalnost, ki je najhujša, kar je pri človeku sploh mogoče.”

icon-expand Luka in Maruša nista razumela, zakaj je Gregor izločil Eleno. FOTO: POP TV

Zato so bili toliko bolj presenečeni, ko je Gregor vrtnico namenil prav Carmen. Milica in Bojana sta kar obmolknili, Ajla in Nuša pa sta menili, da bo v nadaljevanju poskrbela za dober šov. Žal pa jim je bilo, ker se je morala posloviti Elena. Luka je bil jezen na Gregorja: “A ta ne vidi? A potrebuje očala?” Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri, obakrat sledijo Vrtnice in vino. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.