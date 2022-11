Maja iskreno: delala sem kot erotična maserka

Sanjski moški bo znova na sporedu v soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO

Res sem imela neko povezovalno vlogo med dekleti, ki pa je pripeljala tega, da je bilo manj drame na ekranih. Vedno sem spodbujala k temu, da se pogovorimo, če pride do konflikta, in da poskušamo sprejemati drugačnost. Sama se tega poskušam držati, sigurno pa mi kdaj ne uspe. Mislim, da se bo po mojem odhodu situacija zelo spremenila in se bodo pokazali pravi obrazi. Ko enkrat skupino zapusti mediator, si lahko ljudje, ki imajo radi opravljanje in dramo, dajo duška.

Celotna situacija glede simpatije do ženske je zame nova. Se pa še vedno primarno vidim v prihodnosti z moškim. No, mogoče pa celo v poligamnem odnosu z moškim in še kakšno žensko. (smeh)

Dotiki so zame zelo intimna stvar, katero zelo spoštujem. In vem, kako je, če se te nekdo dotika, pa si ti tega ne želiš. Sam zmenek z masažo se mi ni zdel primeren, saj se je potrebno z osebo prej pogovoriti, kakšne so njene meje – torej, kje se lahko dotikaš in kje ne, ter na kakšen način. Sama znam marsikaj – sem odlična maserka, tako telesa, kot tudi npr. prostate. Veliko stvari sem se naučila, ko sem delala v erotičnem salonu kot erotična maserka. Veliko pa tudi skozi raziskovanje gradiva kot tudi razne delavnice.

Obstaja več arhetipov ženske esence (kot tudi moške). In jaz sem ženska z veliko ognja v sebi, zato mora biti tudi moj partner močna osebnost, kar Blaž (še) ni. Vem kaj si želim v življenju – od sebe, od kariere, od partnerja. Od partnerja si želim, da me podpira na moji poti raziskovanja življenja ter sebe, hkrati pa si želim, da ima tudi on svoje cilje – ki ne rabijo biti enaki mojim. In skupaj lahko gradiva skupno pot, v katerokoli smer želiva.

Si si morda ogledala oddaje za nazaj? Te je kaj presenetilo?

Oddajo spremljam sproti in načeloma me ni nič presenetilo. Sem pa mogoče dobila malo več vpogleda v Blaževo razmišljanje in kako dojema ženske.

Ob prijavi v šov si izjavila, da si se prijavila, ker te zanima, kako se boš znašla v drugem okolju in ker ti lahko veliko da. Kako si se počutila, kaj si pridobila?

Glede oddaje se počutim se super – če bi lahko izbirala, bi z veseljem ostala še kakšno ceremonijo več. Dobila sem dodaten vpogled vase in potrdila, da stojim za svojimi prepričanji in predvsem to, da sem zvesta sama sebi – kar mi je bilo najbolj pomembno. Gledanje oddaje pa mi je pokazalo tudi področja, s katerimi nisem čisto zadovoljna, kot je npr. sprejemanje svojega videza v celoti – tu je imel moj notranji kritik kar precej za povedati.

Si dobila morda kakšen dodaten navdih za tvoje zveste sledilce, pripravljaš kaj novega?

Po resnici so me pretekli tedni pripeljali do točke, ko sem se morala ustaviti. Gradim si svoje podjetje in sem padla v vzorec deloholika, ki pa me je čisto izžel, s tem pa mojo kreativo in željo po ustvarjanju. Hvala bogu sem se pravočasno ustavila in zadihala. Sedaj, ko ponovno postavljam na prvo mesto sebe ter svoje počutje, pa se prebuja tudi moja kreativa in že planiram nove delavnice in programe, ki jih bom lahko ljudem ponudila.

Bi za konec še sama kaj dodala?

Tematike, o katerih govorim, so za marsikoga občutljive. Zato povabim ljudi, naj pogledajo izza svojih prepričanj, ki jih imajo o spolnosti. Ter ustvarijo prostor še za več sproščenosti, užitka in ljubezni. Spolnost je zame največja oblika ljubezni in to mentaliteto želim deliti med ljudi.