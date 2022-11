Majina izjava na koncu ceremonije komentatorje pustila odprtih ust

Komentatorji so zadnjo oddajo spremljali v pričakovanju novih poljubov, prav vse pa je mučilo vprašanje, katera bo tokrat ostala brez vrtnice in se bo morala posloviti od Blaža?

Hana je v Sanjskem moškem prejela vabila na zmenek. "Oho, zdaj pa bo," sta bila navdušena Maruša in Luka. "Evo, novi lupčki," je dodal Jan. "Končno," je pristavil Eva. "Hana je luštna. Lupčkala sta se že, mogoče bosta zdaj samo poglobila odnos." Ajla in Nuša nista pričakovali, da bo prav Hana vabljena na zmenek. "To je mogoče bila napaka, da jo je kušnil. Misliš, da pač ni vedel, kaj bi pa jo je kušnil? Mogoče ji bo pa danes razložil ..." sta ugotavljali. "Kot barbika je," je pristavila Ajla. "Čaki, pa ti si rekel, da je ona huda ..." je na debato o Hani Luka znova opomnila Maruša.

Iz srca so se nasmejali ob Haninem metanju obročkov, ko ji nikakor ni šlo. Še bolj pa je Nušo nasmejalo Blaževo mazanje z glino. Predvsem tedaj, ko je namesto Hano raje po prsih mazal sebe. "Blaž, daj nehaj, no," se je smejala. Blaževa vprašanja Hani o seksi spodnjem perilu so sprožila pogovor med Marušo in Luko, v katerem se bo prepoznal (in nasmejal) marsikdo, ki je že dalj časa v zvezi:

Ob koncu zmenka Hana in Blaž komentatorjev nista prepričala s poljubom.

Prav vsi trije komentatorski pari so bili razočarani, ko je Nina že tekom dneva naznanila, da bo zavrnila vrtnico. Med spremljanjem koktajl zabave v kostumih je Luka vseeno upal, da si bo Nina premislila. "Zdaj bo pa iz lepega trenutka ena sama drama ..." je komentiral Jan. Nuši je bilo vseeno všeč, da se je odločila biti iskrena. "Boli ga, boli ga," je rekel Jan. "Vedel sem. Misliš, da bo razumel?" "Lahko, da jo je zmotilo, da se je s tremi lizal," je predvideval Luka. Je pa prav vse komentatorje presenetil odziv Suki na Ninin odhod in Blažev odziv po tem: