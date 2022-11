Maruša in Luka razdvojena: Je Hana 'huda' ali ni?!

Vsi trije pari komentatorjev – Luka in Maruša, Ajla in Nuša ter Jan in Eva – so se nasmejali, ko so videli, kako je Laura, lanska udeleženka šova Sanjski moški, budila letošnje udeleženke. Nato so med spremljanjem borb tekmovalk z blazinami ostali odprtih ust. "Lej kako, do smrti jo bo. Vidiš Laro?" se je čudila Nuša. Maruša in Luka sta uprizorila svoj boj z blazinami. Ob poslušanju Pijine izjave, da se ona 'ne gre tega', češ da ji ni do borbe in pretepanja, so bili vznemirjeni. "Kako se ne greš tega? Seveda se greš, saj tekmuješ!" je komentirala Eva. "Zmenek je zmenek!" je dodal Jan. Glede Maje so se strinjali, da je bila nekoliko preveč divja. Ob Majinem pogovoru z Blažem o pretepanju so sicer tudi komentatorski pari obujali spomine na svoje pretepaštvo v otroštvu ...